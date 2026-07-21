Samsung бросает вызов Apple: зачем компании собственная кредитная карта

Программа кэшбека и удобства для покупателей

Кредитная карта работает по принципу дифференцированного кэшбека. Наибольшую выгоду получат пользователи, регулярно покупающие технику и аксессуары южнокорейского бренда.

Структура вознаграждений предусматривает следующие категории:

5 процентов кэшбека - выплачивается за любые прямые покупки в фирменных розничных магазинах или на официальном сайте Samsung.

К примеру, приобретение базового сложного смартфона Galaxy Fold 7 стоимостью 1500 долларов принесет владельцу карты около 75 долларов в виде чистого вознаграждения.

3 процента кэшбека - начисляются за осуществление любых ежедневных оплат через сервис бесконтактных платежей Samsung Wallet.

2 процента кэшбека - возвращаются за регулярное списание средств на популярные стриминговые платформы и подписные сервисы.

1 процент кэшбека - действует на все остальные стандартные безналичные расчеты.

Кроме того, владельцы карты получат 20 процентов скидки на оформление и продление расширенной гарантии , а также на платформы лояльности Samsung VIP Advantage.

Для быстрого привлечения клиентов компания также предложила приветственный бонус: возврат 200 долларов на счет, если сумма покупок за первые 90 дней после открытия карты превысит 2000 долларов.

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Контекст рынка

Официальный прием заявок на оформление Samsung Galaxy Card начнется 22 июля. Клиенты смогут подать запрос на выпуск карты в режиме онлайн или непосредственно в фирменных магазинах компании.

Старт продаж финансового продукта синхронизирован с проведением летней презентации Unpacked, где ожидается выход целой линейки новых сгибаемых смартфонов, умных часов и наушников, приобретение которых сразу позволит покупателям воспользоваться пятипроцентным кэшбеком.

К слову, Samsung - не первая крупная технологическая компания, выходящая на рынок банковских карт. Ранее собственную кредитную карту Apple Card запустила компания Apple, а торговый гигант Amazon долгое время предлагает клиентам брендированные платежные карты с бонусами за покупки внутри экосистемы.