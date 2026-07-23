Samsung хочет сделать смарт-очки безопаснее гаджетов Meta: как именно

Технические характеристики

Первое поколение смарт-очков Samsung разрабатывается без встроенных дисплеев.

Устройство построено на базе специализированной платформы Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, содержащей нейропроцессор Hexagon (NPU) для обработки задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Стиль будущих гаджетов обеспечивает Warby Parker и Gentle Monster (фото: Chris Welch)

Ключевые параметры и возможности устройства

Автономность: батарея рассчитана на 9 часов "интенсивного использования" от одного заряда, а футляр обеспечивает еще до 7 дополнительных подзарядок.

Функционал: поддержка голосового помощника Google Gemini, визуального поиска и перевода языка в реальном времени.

Подключение: беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 для стабильной связи со смартфонами и другой техникой экосистемы Galaxy.

Конструкция и дизайн: для создания оправ Samsung привлекла известные бренды Warby Parker и Gentle Monster. Корпус прошел испытание на стойкость к воде, теплу, влажности, поту и солнцезащитному крему.

По словам вице-президента подразделения Mobile Experience Samsung Джеина Чоя, компания уже запатентовала более 200 технологий для этой категории, и только часть из них реализована в первой версии.

Очки со встроенными дисплеями появятся на рынке позже.

Samsung защитит прохожих от скрытой съемки (фото: Chris Welch)

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Защита конфиденциальности и противодействие злоупотреблениям

Выход новых игроков на рынок смарт-очков происходит на фоне критики Meta Platforms из-за несанкционированной съемки прохожих. Для того чтобы не попасть в подобные скандалы, Samsung внедряет комплекс аппаратных и программных ограничений .

Основные меры безопасности

Блокировка съемки: устройство оснащено светодиодным индикатором (LED), который во время записи обязательно светится. Если индикатор перекрыт или заклеен, приложение автоматически блокирует работу камеры.

Защита персональных данных: Samsung официально обязалась не использовать аудиозаписи, трансляции экрана и видеоданные пользователей для обучения своих ИИ-моделей.

В компании отмечают, что прозрачность политики данных и надежная защита от умышленного злоупотребления являются критическими для формирования доверия пользователей к новой категории устройств.

Точное название, дату начала продаж и стоимость смарт-очков Samsung объявит осенью.