Samsung готовит новый складной смартфон в ответ на iPhone Fold: что известно

Apple только готовится выйти на рынок складных iPhone, однако Samsung, похоже, не намерена уступать лидерство в этом сегменте. Южнокорейская компания работает над еще одной моделью складного смартфона с новым форм-фактором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Mashable.
Как сообщают инсайдеры, Samsung разрабатывает устройство с более широким корпусом, чем у текущего флагмана Galaxy Fold 7. Новинка может получить название Samsung Wide Fold.
По данным источника, знакомого с планами компании, внутренний экран устройства в разложенном виде составит 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3. Внешний дисплей, как утверждается, будет иметь диагональ 5,4 дюйма.
Для сравнения, Galaxy Fold 7 оснащен 8-дюймовым внутренним экраном, поэтому по размеру дисплея изменения будут минимальными. Однако ключевым отличием станет именно соотношение сторон. Формат 4:3 должен сделать устройство более похожим на классический планшет, тогда как у Galaxy Fold 7 используется почти квадратное соотношение сторон (около 3:3,3).
Стоит отметить, что в линейке Samsung уже есть складные смартфоны разного типа: Galaxy Flip 7 с вертикальным складыванием и Galaxy TriFold с тройным сгибом.
Последний, к слову, уже близок к формату 4:3 (2160×1584 пикселя). Добавление еще одной модели может выглядеть избыточным, однако Samsung, судя по всему, готова экспериментировать и тестировать разные форматы.
Причина появления нового складного устройства может быть напрямую связана с планами Apple. По слухам, iPhone Fold в разложенном виде также получит соотношение сторон 4:3, что сделает его похожим на компактный планшет.
Если информация подтвердится, Samsung может попытаться сыграть на опережение и представить альтернативу еще до выхода первого складного iPhone.
Ожидается, что оба устройства - и Samsung Wide Fold, и iPhone Fold - могут дебютировать в 2026 году. Если прогнозы оправдаются, следующий год вполне может стать переломным для рынка складных смартфонов.
