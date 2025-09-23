ua en ru
Samsung Galaxy S26 Ultra получит технологию, которой нет даже у Apple

Вторник 23 сентября 2025 15:07
Samsung Galaxy S26 Ultra получит технологию, которой нет даже у Apple Samsung готовит Galaxy S26 Ultra с передовой технологией дисплея (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung готовит заметное обновление дисплеев в линейке Galaxy S26. Производитель впервые использует собственные панели M14, что приблизит качество дисплея Galaxy S26 к уровню iPhone 17 Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание ETNews.

Что нового в дисплеях Galaxy S26

Любопытно, что разработчиком этих дисплеев является сама Samsung, однако до сих пор компания не устанавливала их даже в топовые модели серии Galaxy. Теперь ситуация изменится: Galaxy S26 Ultra получит панель M14, в то время как версии Galaxy S26 Pro и S26 Edge сохранят более старый вариант M13, аналогичный серии S25.

Главная особенность M14 - использование технологии COE (Color on Encapsulation). За счет отказа от поляризатора и применения специального фильтрующего слоя снижается количество отражений и повышается эффективность дисплея. Панели становятся тоньше, потребляют меньше энергии и обеспечивают лучшие характеристики по сравнению с M13.

Аналитики отмечают, что Samsung хочет опередить Apple и применить COE в своих смартфонах раньше конкурента. Ожидается, что iPhone с COE-дисплеями появятся только в 2027 году, к 20-летию линейки.

Samsung уже использует эту технологию в складных смартфонах, но переход на классические модели сделает ее массовой.

