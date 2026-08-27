SAMP/T NG для Украины: что известно о новой европейской системе ПВО и ее возможностях

Италия и Франция готовят для Украины новый пакет военной помощи, который, по данным итальянских СМИ, будет включать четыре новейших батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики Aster 30 и семь дальнобойных радаров.

Что такое SAMP/T и кто его производит

SAMP/T – наземный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для защиты важных объектов и войск от воздушных угроз. Система использует ракеты семейства Aster и имеет возможности противоракетной обороны.

Комплекс разработал франко-итальянский консорциум Eurosam, в который входят MBDA France, MBDA Italy и Thales. SAMP/T находится на вооружении Франции и Италии.

Первая батарея SAMP/T Украина получила в мае 2023 года. О ее прибытии в Украину сообщалось 15 мая.

В июне 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что SAMP/T уже развернут в Украине и выполняет боевые задания. У Украины уже есть две батареи SAMP/T, переданные ей Италией и Францией.

В то же время SAMP/T NG, о котором сейчас говорится в сообщениях о новой помощи, является следующим поколением комплекса. Он получил новый радар, пусковые установки, систему управления и модернизированные ракеты.

Какие характеристики имеет SAMP/T NG

По данным официального сайта Eurosam, SAMP/T NG обеспечивает 360-градусное прикрытие и способен обнаруживать воздушные цели на дальности более 350 км . Воздушные целые комплекс может перехватывать на дальности более 150 км.

Eurosam также заявляет, что SAMP/T NG способен обнаруживать и перехватывать маневровые баллистические ракеты дальностью более 600 км.

В состав батареи SAMP/T NG входят многофункциональный радар, командный модуль управления и до шести пусковых установок. Каждая пусковая может нести восемь ракет, поэтому одна батарея способна иметь до 48 готовых к запуску ракет Aster.

Система мобильная и может быть приведена в рабочее состояние менее чем за 30 минут. Eurosam также указывает на возможность интеграции SAMP/T NG в национальные сети противовоздушной обороны и совместимость с системами НАТО и коалиций.

Важно, что эти характеристики относятся именно к SAMP/T NG, а не к первой версии SAMP/T, которую Украина получила в 2023 году.

Фото: SAMP/T (Getty Images)

Что получит Украина

По данным La Repubblica, новый итальянский пакет помощи будет предусматривать передачу Украине четырех батарей SAMP/T NG , ракет-перехватчиков Aster 30 и семи дальнобойных радаров. Шесть из них должны быть французского производства Thales, еще один – итальянский Leonardo.

Украина должна стать первой страной, которая получит SAMP/TNG, заявлял президент Владимир Зеленский.

В июле о SAMP/T также говорили в Украине. Тогда заявлялось, что Франция и Италия планируют передать часть ракет Aster 30 к октябрю. Кроме того, страны разрешили лицензионное производство ракет Aster 30 в Украине, которое должно начаться до конца 2026, говорится в совместной декларации президентов Украины и Франции.

Франция также поддерживает разработку украинских антибалистических ракет-перехватчиков, в частности, проекта FREYJA, и будет способствовать промышленному сотрудничеству украинских и французских компаний.

В совместной декларации президентов Украины и Франции за июль этого года также говорилось, что Украина намерена заказать четыре системы SAMP/T NG. Их финансирование планируется обеспечить за счет траншей Ukraine Support Loan на 2026 и 2027 годы.

На период производства новых комплексов Франция предоставит Украине две системы SAMP/T предыдущего поколения, которые после поставки SAMP/T NG должны вернуться французской стороне.

SAMP/T NG пока не имеет такого боевого опыта, как более старые SAMP/T. В то же время система создается именно с учетом новых требований к противовоздушной и противоракетной обороне, в частности, необходимости противодействовать баллистическим целям.