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Италия тайно решила предоставить Украине ракеты против баллистики, - СМИ

20:59 26.08.2026 Ср
2 мин
Часть вооружения планируется передать уже в ближайшие месяцы
aimg Мария Науменко
Италия тайно решила предоставить Украине ракеты против баллистики, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
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Правительство Италии тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине, предусматривающий ракеты Aster 30, системы SAMP/T NG и радары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, правительство премьер-министра Италии Джорджии Мэлони уже согласовало соответствующие решения, а окончательно их должны закрепить в тринадцатом "Декрете о помощи".

Основой нового пакета должны стать средства противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет, в частности, о четырех батареях SAMP/T NG, способных перехватывать баллистические ракеты, а также ракеты-перехватчики Aster 30.

К ним планируют добавить семь радаров большой дальности: шесть производства французского Thales и один итальянский Leonardo

По данным издания, договоренности стали результатом соглашения между Италией и Францией, заключенного в июле. Обе страны совместно производят системы SAMP/T и ракеты Aster 30, которые используются для защиты от воздушных и ракетных атак.

Aster 30 могут производить в Украине

Отдельно Париж и Рим могут предоставить Украине разрешение на производство перехватчиков Aster 30 N1BT непосредственно на территории Украины. Это должно уменьшить зависимость Киева от поставок готовых ракет из Европы.

У Украины уже есть две батареи SAMP/T, переданные ей Италией и Францией. Они, как отмечает La Repubblica, показали эффективность во время боевого применения. В то же время, с лета 2025 года возникла проблема с боеприпасами для этих систем, поскольку запасы ракет Aster 30 у Парижа и Рима сократились до минимального уровня.

Теперь производство перехватчиков планируется нарастить. Часть ракет Италия должна передать Украине уже до октября, чтобы обеспечить боеприпасами комплексы и новые системы, которые планируют развернуть.

Общая стоимость пособия оценивается примерно в 3 млрд евро. Финансирование планируют обеспечить на средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Ранее Италия уже заявляла о готовности усиливать поддержку Украины в области безопасности и обороны.

24 августа министр иностранных дел страны Антонио Таяни сообщил о готовящемся новом пакете помощи после разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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