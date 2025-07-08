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Самозванец с голосом госсекретаря Рубио связался с высокопоставленными чиновниками США

Вторник 08 июля 2025 16:44
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Самозванец с голосом госсекретаря Рубио связался с высокопоставленными чиновниками США Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (flickr.com photos Marco Rubio )
Автор: Ірина Глухова

Неизвестный с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за американского госсекретаря Марко Рубио и контактировал с чиновниками и иностранными министрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщили в издании, самозванец, который имитировал голос и стиль переписки Рубио, связывался с высокопоставленными лицами - по меньшей мере тремя министрами иностранных дел, губернатором одного из американских штатов и членом Конгресса.

Неизвестный создал аккаунт в мессенджере Signal с именем пользователя, похожим на официальное служебное имя Рубио, и от его имени отправлял сообщения высокопоставленным чиновникам.

Американские власти не знают, кто это делал, но считают, что целью было манипулировать влиятельными чиновниками "с целью получить доступ к информации или счетам". Происходило это с середины июня.

В издании отмечают, что все чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц, на которых ссылаются.

Государственный департамент подтвердил, что расследует инцидент и "будет принимать меры предосторожности, чтобы подобное не повторилось".

Отмечается, что этот случай не первый. В мае неизвестные взломали телефон руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, после чего начали рассылать сообщения от ее имени политикам и предпринимателям. В ответ на это ФБР и Белый дом начали собственные проверки.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал призывы Европы к усилению санкций против России. Это стало неожиданностью для министров иностранных дел НАТО, которые накануне говорили с ним о другом.

Также госсекретарь США сделал заявление о войне в Украине.

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Соединенные Штаты Америки Марко Рубио
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