Самозванец с голосом госсекретаря Рубио связался с высокопоставленными чиновниками США

Неизвестный с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за американского госсекретаря Марко Рубио и контактировал с чиновниками и иностранными министрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщили в издании, самозванец, который имитировал голос и стиль переписки Рубио, связывался с высокопоставленными лицами - по меньшей мере тремя министрами иностранных дел, губернатором одного из американских штатов и членом Конгресса.

Неизвестный создал аккаунт в мессенджере Signal с именем пользователя, похожим на официальное служебное имя Рубио, и от его имени отправлял сообщения высокопоставленным чиновникам.

Американские власти не знают, кто это делал, но считают, что целью было манипулировать влиятельными чиновниками "с целью получить доступ к информации или счетам". Происходило это с середины июня.

В издании отмечают, что все чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и должностных лиц, на которых ссылаются.

Государственный департамент подтвердил, что расследует инцидент и "будет принимать меры предосторожности, чтобы подобное не повторилось".

Отмечается, что этот случай не первый. В мае неизвестные взломали телефон руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, после чего начали рассылать сообщения от ее имени политикам и предпринимателям. В ответ на это ФБР и Белый дом начали собственные проверки.