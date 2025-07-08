Самозванець з голосом держсекретаря Рубіо зв'язався з високопосадовцями США

Невідомий за допомогою штучного інтелекту видавав себе за американського держсекретаря Марко Рубіо і контактував з урядовцями та іноземними міністрами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як повідомили у виданні, самозванець, який імітував голос і стиль листування Рубіо, зв’язувався з високопоставленими особами - щонайменше трьома міністрами закордонних справ, губернатором одного з американських штатів та членом Конгресу.

Невідомий створив акаунт у месенджері Signal з іменем користувача, схожим на офіційне службове ім’я Рубіо, й від його імені надсилав повідомлення високопосадовцям.

Американська влада не знає, хто це робив, але вважає, що метою було маніпулювати впливовими урядовцями "з метою отримати доступ до інформації чи рахунків". Відбувалося це із середини червня.

У виданні наголошують, що усі посадовці відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців, на яких посилаються.

Державний департамент підтвердив, що розслідує інцидент і "вживатиме запобіжних заходів, аби подібне не повторилося".

Зазначається, що цей випадок не перший. У травні невідомі зламали телефон керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, після чого почали розсилати повідомлення від її імені політикам та підприємцям. У відповідь на це ФБР і Білий дім розпочали власні перевірки.