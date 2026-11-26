Самоподжог возле президентского дворца Польши: МИД Украины рассказало о состоянии мужчины
Мужчина, накануне совершивший самоподжог возле президентского дворца в Варшаве, выжил и находится в отделении интенсивной терапии.
Это подтвердили журналистам в пресс-службе МИД Украины, сообщает РБК-Украина.
В дипломатическом ведомстве заявили, что сотрудники консульского отдела Посольства Украины в Республике Польша установили контакт с польской полицией.
"По полученной информации, пострадавший, с высокой степенью вероятности, является гражданином Украины. В настоящее время польская сторона проводит мероприятия по окончательному подтверждению его личности,",
По словам украинских дипломатов, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
В МИД также добавили, что ожидают дополнительную информацию о состоянии пострадавшего от польских компетентных органов и медиков.
"Также Посольство установило контакт с матерью пострадавшего и будет оказывать ей необходимое содействие. Ситуация находится на особом контроле Посольства", - подытожили в МИД Украины.
Самоподжог мужчины в Польше
Вечером 25 ноября 22-летний мужчина совершил самоподжог напротив президентского дворца в Варшаве.
Таким образом, он пытался привлечь внимание к своему требованию обеспечить украинцам в Польше такое же отношение, как и к полякам.
Инцидент произошел около 17:00 возле здания Министерства культуры и национального наследия, расположенного напротив президентского дворца.
По информации издания, мужчина принес с собой рюкзак, в котором находились легковоспламеняющаяся жидкость и документы с изложением его требований. Он облил себя горючим веществом и поджег.
На помощь пострадавшему сразу бросились прохожие и сотрудники Государственной службы охраны Польши (SOP), дежурившие у президентского дворца. Один из очевидцев воспользовался огнетушителем из соседнего здания и погасил пламя.
Кроме того, мужчине оказали помощь находившиеся неподалеку медики.