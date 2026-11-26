В Варшаве мужчина совершил самоподжог напротив президентского дворца. Речь идет о 22-летнем украинце по имени Эдвард, который пришел с требованием обеспечить украинцам в Польше такое же отношение, как к полякам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Fakt.

Инцидент произошел около 17:00 на Краковском предместье, возле здания Министерства культуры и национального наследия, расположенного напротив президентского дворца.

По данным издания, мужчина принес с собой рюкзак, в котором находились легковоспламеняющаяся жидкость и документы с его требованиями. Он облил себя жидкостью и поджег.

На помощь пострадавшему сразу бросились прохожие и сотрудники Государственной службы охраны Польши (SOP), находившиеся возле президентского дворца. Один из очевидцев потушил огонь с помощью огнетушителя из соседнего здания.

Помощь мужчине также оказали медики, которые находились неподалеку.

В каком состоянии пострадавший

По информации Fakt, мужчина получил тяжелые ожоги лица, шеи, верхних конечностей и туловища. Его одежда полностью сгорела.

Когда пострадавшего забирала скорая помощь, он еще оставался в сознании. Его доставили в больницу на улице Шасеров в Варшаве.