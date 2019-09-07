Літак з учасниками обміну приземлився в Росії

Літак з учасниками обміну полоненими, яких передає українська сторона, приземлився в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, в російському міжнародному аеропорту "Внуково" приземлився спеціальний борт Tu-204-300, який напередодні вилетів з українського аеропорту "Бориспіль".

На борту літака знаходяться особи, які були звільнені Україною в рамках обміну полоненими. Зокрема, серед них може бути головний редактор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський, якого бачили під час проходження прикордонного контролю в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, раніше речник Служби бепеки України Олена Гітлянська повідомила, що російський спеціальний літак Tu-204-300 з помилуваними в Україні ув'язненими на борту вилетів з українського міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про виліт російського спецборту також свідчать дані сервісу FlightRadar.

Також РБК-Україна писало, що в аеропорт "Бориспіль" для обміну полоненими прибув Кирило Вишинський, якого напередодні звільнили з-під варти. Повідомлялося, що Вишинський пройшов прикордонний контроль та сів на спеціальний російський літак.

Додамо, що з російського міжнародного аеропорту "Внуково" вилетів літак, на якому перебувають звільнені українські громадяни. Імовірно, на борту літака знаходяться українські військовополонені моряки та політв'язні.