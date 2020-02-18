Скалецька: ми готові до відправлення літака і прийняття в Україні евакуйованих з Китаю

Фото: Зоряна Скалецька (moz.gov.ua)

Скалецька заявила про готовність України до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю

Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни. Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає РБК-Україна.

"Ми готові до відправлення літака і його повернення. Екіпаж і команда, яка буде з ним летіти, пройшли відповідне навчання", - наголосила Скалецька.

Міністр підкреслила, що в літак для евакуації будуть допущені лише здорові громадяни.

"Їх перевірку здійснюватимуть як місцеві медичні працівники в Китаї, так і українські фахівці, які летять з ними. Буде здійснюватися перевірка щодо симптоматики, котра характерна для респіраторних захворювань", - уточнила голова МОЗ України.

Вона також повідомила, що всі особи, які перебуватимуть в літаку, отримають необхідні засоби безпеки. Це стосується як екіпажу і команди, яка буде супроводжувати переліт, так і евакуйованих громадян.

"Ми маємо достатньо всіх необхідних засобів, щоб забезпечити епідеміологічну безпеку, передбачену нормами українського законодавства і міжнародними санітарними правилами, як під час перебування в польоті, так і в місці перебування в Україні", - зазначила міністр.

Алгоритм евакуації та подальшої обсервації узгоджено урядовим оперативним штабом, в якому задіяні фахівці Міністерства охорони здоров’я і Центру громадського здоров’я, ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ та інших міністерств і відомств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими через коронавірус прилетить до України в четвер, 20 лютого. Літак, який буде проводити евакуацію українців з Китаю, вилетить з Києва в середу, 19 лютого, о 02:50.

Всього, за словами Скалецької, обов’язкову 14-денну обсервацію пройдуть близько 100 осіб, серед яких члени екіпажу, команда, що буде супроводжувати літак, 49 громадян України, які запросили евакуацію та близько 25 іноземців, за евакуацією яких до України звернулись іноземні держави. Вони будуть знаходитись в ізоляції та отримуватимуть необхідний догляд за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я та стандартами усіх країн, які проводять евакуацію своїх громадян з Китаю.

"Коли ми говоримо, що повертаємо в Україну здорових громадян, ми повинні це сприймати з радістю, оскільки на сьогодні вони потребують відчуття безпеки. Безпеку ми можемо їм надати в Україні. І ми це зробимо. Ми зробимо це як під час перельоту, так і під час перебування в Україні", - підкреслила Скалецька.

Як писало РБК-Украина, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі - паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.