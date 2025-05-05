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Самодепортация за "бонус": США предлагают деньги нелегалам, которые согласятся уехать

Иллюстративное фото: в США нелегалам предлагают выплату за добровольное возвращение на родину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США запускают программу самодепортации. Нелегальным мигрантам, которые сами согласятся покинуть страну, обещают тысячу долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренней безопасности США.

"Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, получит стипендию в размере 1000 долларов США, которая будет выплачена после того, как его возвращение на родину будет подтверждено через приложение", - сказано в сообщении ведомства. 

Как добавили в министерстве, самодепортация - это "достойный способ покинуть США", который позволит нелегалам избежать встречи с сотрудниками миграционной и таможенной полиции США. 

В ведомстве уточнили, что первый нелегальный мигрант уже вернулся домой и получил тысячу долларов. Им оказался гражданин Гондураса. 

Также в министерстве обратили внимание, что самодепортация может помочь нелегалам вернуться в Соединенные Штаты на законных основаниях в будущем.

Анонс Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал программу самодепортации в апреле.

Он обещал, что нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно уехать на родину, предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из США.

Также, по словам Трампа, нелегальным мигрантам позволят вернуться в США, если они будут "хорошо себя вести".

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