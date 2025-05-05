Самодепортация за "бонус": США предлагают деньги нелегалам, которые согласятся уехать

"Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, получит стипендию в размере 1000 долларов США, которая будет выплачена после того, как его возвращение на родину будет подтверждено через приложение", - сказано в сообщении ведомства.

Как добавили в министерстве, самодепортация - это "достойный способ покинуть США", который позволит нелегалам избежать встречи с сотрудниками миграционной и таможенной полиции США.

В ведомстве уточнили, что первый нелегальный мигрант уже вернулся домой и получил тысячу долларов. Им оказался гражданин Гондураса.

Также в министерстве обратили внимание, что самодепортация может помочь нелегалам вернуться в Соединенные Штаты на законных основаниях в будущем.