Самодепортація за "бонус": США пропонують гроші нелегалам, які погодяться виїхати

"Будь-який нелегал, який скористається застосунком CBP Home App для самодепортації, отримає стипендію в розмірі 1000 доларів США, яку виплатять після того, як його повернення на батьківщину підтвердять через застосунок", - ідеться в повідомленні відомства.

Як додали в міністерстві, самодепортація - це "гідний спосіб покинути США", який дасть змогу нелегалам уникнути зустрічі зі співробітниками міграційної та митної поліції США.

У відомстві уточнили, що перший нелегальний мігрант уже повернувся додому й отримав тисячу доларів. Ним виявився громадянин Гондурасу.

Також у міністерстві звернули увагу, що самодепортація може допомогти нелегалам повернутися до Сполучених Штатів на законних підставах у майбутньому.