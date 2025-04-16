Трамп анонсировал программу "самодепортации": иммигрантам дадут билет и деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация создает программу "самодепортации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В интервью Fox Noticias глава Белого дома рассказал, что в рамках программы США предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из страны.
При этом Трамп добавил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, "если будут хорошо себя вести".
NBC пишет, что чиновники администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортации варится. Помимо этого, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноэм.
Депортация мигрантов из США
Напомним, на днях The Washington Post писало, что администрация Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории США. В частности, планируется депортировать 1 млн мигрантов в год (всего их около 11 млн в стране). Однако, правовые и финансовые барьеры могут помешать таким планам.
Подробнее об инициативе - читайте в материале РБК-Украина.
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