Трамп анонсировал программу "самодепортации": иммигрантам дадут билет и деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В интервью Fox Noticias глава Белого дома рассказал, что в рамках программы США предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из страны.

При этом Трамп добавил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, "если будут хорошо себя вести".

NBC пишет, что чиновники администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортации варится. Помимо этого, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноэм.