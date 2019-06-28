На саміті G20 почалася зустріч Трампа та Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін розпочали двосторонню зустріч в рамках саміту G20 в Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час майже годинної зустрічі лідери США та Росії обговорять питання стратегічної стабільності, ситуацію в Сирії та Венесуелі. Також на обговорення будуть винесені питання України та загострення ситуації з Іраном.

На початку зустрічі президент США запропонував обговорити питання торгівлі, комерції та роззброєння.

"У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме такі питання як торгівля, комерція, питання роззброєння, тему протекціонізму, різні інші питання", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор розповів, що під час зустрічі з Путіним на саміті в Осаці Трамп підніме питання звільнення українських моряків, які перебувають у російському полоні.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20. В ході зустрічі лідери обговорили підтримку українських економічних реформ та ситуацію з Іраном.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон на полях G20 обговорить з російським президентом Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Сьогодні, 28 червня в японській Осаці стартував саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20). Саміт розпочався із зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єра Японії Сіндзо Абе.