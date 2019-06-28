Трамп та Меркель обговорили підтримку реформ в Україні

Фото: Дональд Трамп та Ангела Меркель (AP Photo / Susan Walsh)

Лідери країн також приділили увагу питанням Ірану та Лівії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20 в японській Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому в Twitter.

Як повідомляється, під час зустрічі лідери країн обговорили широкий спектр питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Ближньому Сході, а також стабілізацію Лівії та регіону африканського Сахеля.

За даними ЗМІ, Трамп та Меркель також обговорили підтримку економічних реформ в Україні.

Крім того, двоє лідерів обмінялися думками відносно переговорів з Китаєм щодо торговельної угоди, яка має встановити справедливі стандарти глобальної торгівлі.

Нагадаємо, що сьогодні в японській Осаці розпочався саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20). Першу зустріч в рамках саміту провели президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Лідери США і Японії планували обговорити, зокрема, торгівлю і постачання озброєння.

Раніше повідомлялося, що на полях G20 президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським президентом Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі щодо Донбасу.

До цього український МЗС закликав учасників саміту G20 посилити тиск на Росію в питанні звільнення моряків. Також глава МЗС України Павло Клімкін підписав відповідні звернення до міністрів закордонних справ країн G20 і Європейського союзу.