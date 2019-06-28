ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саміт G20 в Осаці стартував із зустрічі Трампа та Абе

Новини » Політика    28.06.2019 - 04:41
Саміт G20 в Осаці стартував із зустрічі Трампа та Абе
Фото: Дональд Трамп на саміті в Японії (twitter.com/WhiteHouse)

Трамп та Абе обговорять торгівлю і постачання озброєнь

В японській Осаці стартував саміт лідерів країн "Великої двадцятки", першу зустріч у його рамках проводять президент США Дональд Трамп і японський прем'єр Сіндзо Абе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Очікується, що лідери США і Японії обговорять, зокрема, торгівлю і постачання озброєння.

"Ми обговоримо торгівлю, ми обговоримо безпеку, і поставки великої кількості озброєння", - підкреслив Трамп.

Крім того, він позитивно оцінив зростаючі інвестиції японських автомобільних компаній в американську економіку. Абе, у свою чергу, зазначив, що такі часті візити Трампа в Японії свідчать про їх міцний союз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полях G20 президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі з Донбасу.

До цього український МЗС закликав учасників саміту G20 посилити тиск на Росію в питанні моряків. Також глава МЗС України Павло Клімкін підписав відповідні звернення до міністрів закордонних справ країн G20 і Європейського союзу.

 

Трамп підтвердив зустріч з Путіним
Новини України G20СамітСиндзо АбэДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся