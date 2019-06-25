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Трамп обговорить питання звільнення українських заручників на самміті G20

Новини » Політика    25.06.2019 - 18:00
Трамп обговорить питання звільнення українських заручників на самміті G20
Фото: Вільям Тейлор (РБК-Україна)

У США сподіваються, що багато світових лідерів піднімуть це питання у розмові з Путіним

Президент США Дональд Трамп підніме питання звільнення українських заручників на полях самміту "Великої двадцятки". Про це повідомив тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, глава США також підніме питання звільнення українських військовополонених моряків.

"Якщо ця зустріч відбудеться, то це дуже зручна нагода від президента Трампа та інших політиків підняти питання щодо незаконно утримуваних українських заручників, українських моряків і щодо їх звільнення. Я сподіваюсь, що багато світових лідерів піднімуть ці питання у розмові з Путіним", - заявив Тейлор.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін озвучив умови звільнення українських політв'язнів. За словами глави РФ, питання подібного роду повинні "вирішуватися у комплексі".

Як писало РБК-Україна, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що позиція Кремля не буде змінюватися з приводу можливості звільнення 24 українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права на користь України.

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