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ЄС погодив бюджет на 2020 рік

Новини » В світі     19.11.2019 - 06:00
ЄС погодив бюджет на 2020 рік
Ілюстративне фото (twitter.сом / EU_Commission)

Надходження в бюджет складуть 168,7 млрд євро, що на 1,5% більше порівняно з 2019 роком

Європейський парламент і представники 28 країн-членів Євросоюзу ввечері 18 листопада досягли угоди про бюджет ЄС на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Надходження в бюджет складуть 168,7 млрд євро, що на 1,5% більше порівняно з 2019 роком.

Узгоджена сума фінансових надходжень є компромісом між вимогою Європарламенту (171 млрд євро) і побажаннями країн-платників (166,8 млрд).

Загальна сума витрат складатиме 153,6 мільярда євро, що на 3,4% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляється, збільшено видатки на захист клімату, на боротьбу з безробіттям серед молоді і впровадження цифрових технологій.

У той же час на 85 мільйонів євро зменшено розмір допомоги кандидатові на вступ до ЄС Туреччині.

Комісар ЄС з бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що новий бюджет перенаправить ресурси в ті галузі, де вони особливо необхідні.

"Він допоможе створити робочі місця, зустріти обличчям до обличчя кліматичні зміни і поширити інвестиції по всій Європі", - заявив він.

Представники Німеччини, яка надає більше п'ятої частини бюджету ЄС, назвали новий бюджет "хорошим компромісом".

За даними експертів, у випадку виходу Великої Британії зі складу ЄС, у бюджеті Євросоюзу буде брак 16,5 мільярдів євро. У такому разі до кінця 2020 року одній лише Німеччині належить додатково внести в бюджет ЄС до 4,2 млрд євро.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

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