Європарламент визнав незадовільним проект багаторічного бюджету ЄС

Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Бюджет передбачався на 2021-27 роки

Європарламент відхилив запропонований Європейською радою проект багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки, визнавши його незадовільним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що пропозиція бюджету є дуже далекими від того, що необхідно для адекватного фінансування старих і нових програм ЄС.

"Цифри не дуже відрізняються від показників, запропонованих попереднім Фінським головуванням ЄС, стосовно яких Європарламент переважною більшістю вже чітко висловив свою незгоду", - зазначив Сассолі.

Він зауважив, що представлені пропозиції суперечать заявленим амбіціям у трьох пріоритетних напрямках, які самі країни-члени, а не Європарламент, поставили в центр уваги: клімат, цифровий розвиток та зміцнення геополітичних позицій ЄС.

За словами Сассолі, такі пропозиції не лише створюють ризики для досягнення власних визначених цілей ЄС, а й підвищують імовірність відставання від Китаю та США.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент і представники 28 країн-членів Євросоюзу ввечері 18 листопада досягли угоди про бюджет ЄС на 2020 рік. Надходження в бюджет складуть 168,7 млрд євро, що на 1,5% більше порівняно з 2019 роком.

РБК-Україа писало, що після виходу Великої Британії зі складу ЄС, у бюджеті Євросоюзу буде брак 16,5 мільярдів євро. У такому разі до кінця 2020 року одній лише Німеччині належить додатково внести в бюджет ЄС до 4,2 млрд євро.