RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На саміті ЄС планують обговорити Росію і Brexit, - Макрон

Автор: Юлія Струк

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, які питання країни Європейського союзу мають намір обговорити в ході саміту, що має відбутися 25 травня. Вони планують обговорити Росію і Brexit.

Про це він заявив за підсумками неформальної зустрічі глав ЄС, пише РБК.

Глава Франції зазначив, що тема РФ і Brexit піднімалася і в ході сьогоднішньої зустрічі.

"Ми обговорили Росію і Brexit. До цих тем ми також повернемося 25 травня", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що саміт ЄС розгляне різні заходи у відповідь на санкції Росії. Бон відзначав, що реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною, провела низку висилок і вжила заходів проти чиновників ЄС.

Він додав, що уряд Франції не може не реагувати на ситуацію, що склалася.

Як писало РБК-Україна, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСаміт ЄСЕммануель Макрон