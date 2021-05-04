Лідери ЄС на саміті розглянуть відповідні заходи на санкції Росії
Саміт ЄС розгляне різні відповідні заходи на санкції Росії. Він повинен відбудуться в кінці травня.
Реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною, заявив держсекретар при міністерстві Клеман Бон.
"Реакція Росії на санкції Євросоюзу була непропорційною, вона зробила низку висилок і вжила заходів проти чиновників ЄС", - заявив Бон.
Він повідомив, що французька сторона "має намір дотримуватися твердої лінії на саміті ЄС, в якому візьме участь президент Франції Емманюель Макрон і на якому будуть розглядатися всі можливі варіанти дій".
Він висловив підтримку французькому депутату і доповідачу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у справах Росії Жаку Меру "у зв'язку з прийнятими щодо його неприпустимими заходами".
"Уряд Франції не може не реагувати на ситуацію, що створилася. Франція неодноразово підкреслювала неприйнятний характер таких дій. Вона продовжить робити такого роду заяви з усією необхідною твердістю", - нагадав Бон.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо, у санкційний список потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Згодом в Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.