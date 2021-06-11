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Космічні війни. НАТО може прирівняти атаку супутника до нападу на Альянс

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Берлін, П'ятниця 11 червня 2021 18:40
Космічні війни. НАТО може прирівняти атаку супутника до нападу на Альянс Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс хоче внести зміни до статті про колективу оборону. Лідери НАТО хочуть прирівняти напад на космічний супутник одного з членів Альянсу до нападу на НАТО.

Про це йдеться в інтерв'ю Столтенберга виданню Der Spiegel.

Питання поширення 5-ї статті статуту Альянсу на космос планують розглянути на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 14 червня.

"Я очікую, що глави держав і урядів ухвалять рішення про те, що серйозний напад на наші супутники або інший потенціал в космосі може привести до ситуації застосування статті про колективну оборону", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг пояснив, що у разі схвалення такого рішення 5 стаття статуту НАТО може бути застосована у разі нападу потенційного противника за межами Землі.

"Тим самим для космосу буде діяти те ж саме, що і на суші, морі, в повітрі і кіберпросторі. Напад на одного - це напад на всіх, і відповідно, всі можуть відповісти на нього", - наголосив він.

Нагадаємо, саміт НАТО-2021 пройде 14 червня у Брюсселі. Планується, що серед питань, які розглянуть лідери держав НАТО, буде співпраця з Україною та протидія Росії.

Крім того, український президент Володимир Зеленський сподівається, що НАТО на саміті розгляне ефективні кроки для стримування Росії.

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