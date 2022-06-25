Саміт НАТО в Мадриді: стало відомо, що вимагатиме Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту НАТО в Мадриді з вимогою про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви для FT .

За його словами, Зеленський виступить на самітах G7 і НАТО по відеозв'язку і повторить вимогу про договірні гарантії безпеки України після завершення війни з Росією.

"Нам потрібна система гарантій безпеки. Коли наступного разу станеться агресія або Росія знову задумається про агресію, вони і ми мають розуміти, як працює система", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні Офіс президента веде переговори про такі гарантії з радниками з національної безпеки США, Великобританії, Німеччини та Франції, але очевидного прогресу в цьому питанні поки немає.

Зазначимо, саміт НАТО в Мадриді пройде 28-30 червня.