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Саміт НАТО в Мадриді: стало відомо, що вимагатиме Зеленський

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Київ, Субота 25 червня 2022 20:43
Саміт НАТО в Мадриді: стало відомо, що вимагатиме Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту НАТО в Мадриді з вимогою про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви для FT.

За його словами, Зеленський виступить на самітах G7 і НАТО по відеозв'язку і повторить вимогу про договірні гарантії безпеки України після завершення війни з Росією.

"Нам потрібна система гарантій безпеки. Коли наступного разу станеться агресія або Росія знову задумається про агресію, вони і ми мають розуміти, як працює система", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні Офіс президента веде переговори про такі гарантії з радниками з національної безпеки США, Великобританії, Німеччини та Франції, але очевидного прогресу в цьому питанні поки немає.

Зазначимо, саміт НАТО в Мадриді пройде 28-30 червня.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна і союзники з G7 вже готують документ, який забезпечить гарантії безпеки.

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Володимир Зеленський НАТО Гарантії безпеки
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