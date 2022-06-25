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Саммит НАТО в Мадриде: стало известно, что потребует Зеленский

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Киев, Суббота 25 июня 2022 20:43
Саммит НАТО в Мадриде: стало известно, что потребует Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам саммита НАТО в Мадриде с требованием о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Офиса президента Игоря Жовквы для FT.

По его словам, Зеленский выступит на саммитах G7 и НАТО по видеосвязи и повторит требование о договорных гарантиях безопасности Украины после завершения войны с Россией.

"Нам нужна система гарантий безопасности. Когда в следующий раз произойдет агрессия или Россия снова задумается об агрессии, они и мы должны понимать, как работает система", - отметил Жовква.

Он добавил, что на сегодня Офис президента ведет переговоры о таких гарантиях с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции, но очевидного прогресса в этом вопросе пока нет.

Отметим, саммит НАТО в Мадриде пройдет 28-30 июня.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина и союзники из G7 уже готовят документ, который обеспечит гарантии безопасности.

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Владимир Зеленский НАТО Гарантии безопасности
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