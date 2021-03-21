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Саміт ЄС по Росії пройде в онлайн-форматі

Автор: Ігор Литвиненко

Саміт Європейського союзу, запланований на 25-26 березня, пройде в онлайн-форматі через спалах COVID-19 в країнах. На саміті буде розглядатися питання майбутніх взаємин між ЄС та Російською Федерацією.

Про це заявив представник глави Ради Європи Баренд Лейтс в Twitter.

"Голова Європейської ради прийняв рішення проводити саміт 25-26 березня у форматі відеоконференції у зв'язку зі сплеском захворюваності COVID-19 в країнах співтовариства. Голова Мішель продовжить консультації з лідерами в рамках підготовки до саміту", - написав Лейтс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ряд європейських країн виступає за менш "войовничий підхід" в діалозі з Росією. Стратегію у відносинах з РФ планують переглянути на найближчому саміті ЄС.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що поки немає підстав для повернення до звичайних відносин між ЄС і Росією. Для перегляду відносин, Росія повинна покращити свою поведінку.

Відзначимо, в середині березня ЄС продовжив санкції проти Росії за агресію проти України.

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Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяСаміт
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