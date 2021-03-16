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Кулеба назвав підстави для перегляду відносин ЄС з Росією

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 13:51
Кулеба назвав підстави для перегляду відносин ЄС з Росією Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки немає підстав для повернення до звичайних відносин між Європейським союзом і Росією. Для перегляду відносин, Росія повинна покращити свою поведінку.

Про це Кулеба заявив під час спільного брифінгу з главою МЗС Словенії Анже Логаром.

Міністр зазначив, що в кінці березня в ЄС має відбутися дискусія щодо стратегії відносин з Російської Федерацією.

"Зараз принципово важливим є збереження п'яти фундаментальних принципів ставлення Європейського союзу до Росії. Оскільки Росія не демонструє жодної конструктивності в своїй поведінці, то немає ніяких передумов для повернення до "business-as-usual" (звичайне ведення бізнесу - ред.) з Росією", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна розраховує на підтримку цієї політики під час словенського головування в Раді Європейського союзу. Воно заплановане з 1 липня по 31 грудня.

"Переглядати відносини з Росією в кращу сторону можна буде тільки після того, як сама Росія почне вести себе краще", - зазначив глава українського МЗС.

Раніше РБК-Україна писало, що деякі з високопоставлених чиновників в ЄС виступають за менш "войовничий підхід" в діалозі з Росією.

Відзначимо, минулого тижня в ЄС продовжили дію санкцій проти РФ за агресію проти України.

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