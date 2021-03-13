Конфлікт у ЄС: ряд чиновників за менш "войовничий підхід" в діалозі з Росією
Деякі з високопоставлених чиновників у Брюсселі виступають за менш "войовничий підхід" у діалозі з Росією. Лідери Євросоюзу готуються до перегляду стратегії щодо РФ, яка повинна бути представлена в цьому місяці.
Про це пише Bloomberg.
Підкреслюється, що позиції деяких чиновників призвели до того, що в ЄС спостерігаються розбіжності з окремими державами-членами, які виступають проти змін у політиці, тому що дії Росії "стають тільки гірше".
Зазначено, що 8 березня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч з послом ЄС в Москві Маркусом Едерером.
Останній, за словами співрозмовника агентства, знайомого з деталями зустрічі, стверджував, що позиція Брюсселя щодо РФ застаріла і занадто сфокусована на військовому конфлікті на Донбасі.
Посол відзначав, що Євросоюзу необхідно рухатися далі. Він також порекомендував Боррелю "розробити новий шлях" у цьому питанні.
При цьому прес-секретар верховного представника ЄС в бесіді з Bloomberg відмовилася коментувати минулу в понеділок зустріч.
Вона зазначила, що міністри закордонних справ ЄС згодні зі "збереженням актуальності реалізації п'яти керівних принципів, а також із ширшим підходом до протидії, стримування і взаємодії з Росією там, де це необхідно".
Bloomberg відзначає, що під керівними принципами маються на увазі повне виконання угод, що поклали кінець великим бойовим діям на сході України, налагодження тісних зв'язків з сусідами РФ, посилення захисту від російських погроз і вибіркова співпраця у таких питаннях, як боротьба з тероризмом.
Як писало РБК-Україна, Рада Європи продовжила дію санкцій проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб з РФ за агресію проти України. Санкції будуть діяти до 15 вересня 2021 року. Вперше їх ввели ще 17 березня 2014 року.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Він закликав продовжувати дію санкцій до припинення російської агресії.