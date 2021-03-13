Конфлікт у ЄС: ряд чиновників за менш "войовничий підхід" в діалозі з Росією

Деякі з високопоставлених чиновників у Брюсселі виступають за менш "войовничий підхід" у діалозі з Росією. Лідери Євросоюзу готуються до перегляду стратегії щодо РФ , яка повинна бути представлена ​​в цьому місяці.

Підкреслюється, що позиції деяких чиновників призвели до того, що в ЄС спостерігаються розбіжності з окремими державами-членами, які виступають проти змін у політиці, тому що дії Росії "стають тільки гірше".

Зазначено, що 8 березня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч з послом ЄС в Москві Маркусом Едерером.

Останній, за словами співрозмовника агентства, знайомого з деталями зустрічі, стверджував, що позиція Брюсселя щодо РФ застаріла і занадто сфокусована на військовому конфлікті на Донбасі.

Посол відзначав, що Євросоюзу необхідно рухатися далі. Він також порекомендував Боррелю "розробити новий шлях" у цьому питанні.

При цьому прес-секретар верховного представника ЄС в бесіді з Bloomberg відмовилася коментувати минулу в понеділок зустріч.

Вона зазначила, що міністри закордонних справ ЄС згодні зі "збереженням актуальності реалізації п'яти керівних принципів, а також із ширшим підходом до протидії, стримування і взаємодії з Росією там, де це необхідно".

Bloomberg відзначає, що під керівними принципами маються на увазі повне виконання угод, що поклали кінець великим бойовим діям на сході України, налагодження тісних зв'язків з сусідами РФ, посилення захисту від російських погроз і вибіркова співпраця у таких питаннях, як боротьба з тероризмом.