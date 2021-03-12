ЄС продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні
Європейський союз ухвалив рішення про продовження терміну дії санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Санкції будуть діяти ще шість місяців.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Рада Європи продовжила дію обмежень, введених проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб, до 15 вересня 2021 року. Санкції передбачають обмеження на поїздки та заморозку активів.
Санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України вперше ввели 17 березня 2014 року.
Окрім цього, до 31 липня 2021 року продовжують діяти санкції проти економічних секторів Росії, а до 23 червня 2021 року діятимуть санкції за окупацію Криму.
Нагадаємо, нещодавно Україна закликала ЄС скористатися новим санкційним механізмом, щоб покарати Росію за порушення прав людини в окупованому Криму.
Додамо, на початку березня Євросоюз продовжив санкції проти президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.
Крім того, у лютому український парламент закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.