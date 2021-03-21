Саммит ЕС по России пройдет в онлайн-формате

Саммит Европейского союза, запланированный на 25-26 марта, пройдет в онлайн-формате из-за вспышки COVID-19 в странах. На саммите будет рассматриваться вопрос будущих взаимоотношений между ЕС и Российской Федерацией .

Об этом заявил представитель главы Совета Европы Баренд Лейтс в Twitter .

"Председатель Европейского совета принял решение проводить саммит 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в странах сообщества. Председатель Мишель продолжит консультации с лидерами в рамках подготовки к саммиту", - написал Лейтс.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ряд европейских стран выступает за менее "воинственный подход" в диалоге с Россией. Стратегию в отношениях с РФ планируют пересмотреть на ближайшем саммите ЕС.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что пока нет оснований для возвращения к обычным отношениям между ЕС и Россией. Для пересмотра отношений, Россия должна улучшить свое поведение.

Отметим, в середине марта ЕС продлил санкции против России за агрессию против Украины.