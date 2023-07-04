Приглашение в НАТО усилит Украину, РФ воспримет осторожность как слабость, - Науседа

Лидерам НАТО следует быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите Альянса в Вильнюсе, ведь это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность как слабость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью Reuters .

Он посоветовал союзникам по НАТО не думать об опасениях, что присоединение Украины к Альянсу якобы спровоцирует Россию.

"Мы не должны колебаться принимать более смелые решения, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует - ред.) загнать в угол, и они сдадутся", - сказал Науседа.

Он отметил, что "более четкая формулировка перспективы членства для Украины, наверное, повысит боевой дух украинских воинов на поле боя".

Президент Литвы считает, что на саммите Украине могут предложить обещание более легкого пути к членству в НАТО после окончания войны и большую военную поддержку.

При этом, по его словам, есть некоторые страны, которые осторожно относятся к более четким формулировкам по поводу перспективы Украины. Однако Науседа уже видит некоторые сдвиги в сознании их лидеров.

"Мы все понимаем, что сейчас, в разгар войны, Украина не может сразу вступить в НАТО. Мы это понимаем. Украинцы это понимают. Но нам нужно создать процедуры, как действовать дальше… чтобы не было расточительности времени, когда война закончится и победа будет на украинской стороне", - сказал он.

По словам президента Литвы, несколько стран готовят "дополнительный портфель обязательств (военной поддержки - ред.)" для Украины, чтобы объявить на саммите НАТО.

Науседа также сказал, что ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс, несмотря на его предупреждение о том, что он не видит смысла ехать, если Киеву не будет дан "сигнал" на встрече.

"Надеюсь, он будет здесь и сыграет немаловажную роль в принятии решений в Вильнюсе", - сказал президент Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности.

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