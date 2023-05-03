Страны Северной Европы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление саммита Украина - Северная Европа.

В документе, который подписали лидеры стран Северной Европы, отмечается, что будущее Украины - в евроатлантической семье. В частности, Евросоюз уже предоставил Украине статус страны-кандидата.

"Страны Северной Европы - члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года", - сказано в заявлении.

При этом лидеры пяти стран заверили, что продолжат работать над поддержкой высокого уровня гражданской помощи Украине, в том числе через механизмы Евросоюза.

В документе напомнили, что союзники согласились принять Украину в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Также наша страна подала заявление на ускоренное членство в Альянсе в 2022 году.

"Страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы будут и дальше оказывать решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя", - подчеркивается в заявлении.