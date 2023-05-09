RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На саммите G7 Украина будет на первом месте повестки дня, - премьер Японии

Фото: Украина на первом месте повестки дня саммита G7 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японские официальные лица находятся на завершающей стадии определения повестки дня саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Японские чиновники планируют поставить Украину, Китай, Северную Корею и ядерное разоружение на первое место в повестке дня. Премьер-министр Японии Фумио Кишида отметил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непоколебимую солидарность стран G7 с Украиной в ее противостоянии российскому вторжению.

Также на самите "Большой семерки" рассмотрят вопросы: глобальная экономика и финансы после пандемии коронавируса, изменение климата и цифровизация, установление правил использования технологии искусственного интеллекта

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G7 в Японии хочет обсудить борьбу с обходом санкций против РФ.

Напомним, Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7