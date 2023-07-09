Саммит НАТО в Вильнюсе должен предоставить конкретные гарантии безопасности Украине, - Глава МИД Франции

Обсуждаемые западными партнерами гарантии безопасности Украины будут заключаться в предоставлении средств для обеспечения ее самообороны и укреплении ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии.

"Это необходимо, если мы хотим действовать в соответствии со временем, которое мы сейчас переживаем", - сказала она.

В то же время Париж работает с некоторыми партнерами над определением гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

"Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет очень четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии", - сказала Колонна.

По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности, добавила глава МИД Франции.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

НАТО рассматривает две вероятные модели гарантий безопасности для Украины – по примеру Финляндии и Израиля, в то же время в США заявили о готовности предоставить гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

Пример Финляндии

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей предоставили гарантии безопасности как у стран, входящих в Альянс, в том числе и положение статьи 5 о коллективной обороне, под которым нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

Пример Израиля

"Израильская модель" предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности США. Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Однако о привлечении статьи 5 речь не идет.

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