НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины, - президент Чехии

Страны-члены НАТО рассматривают две вероятные модели гарантий безопасности для Украины - по примеру Финляндии и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела в интервью "Радио Свобода" .

Он отметил, что гарантии безопасности - это очень широкий термин. Есть несколько вариантов гарантий для Украины.

"Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один - это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине", - сказал он.

Павел считает, что страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге то, что они уже делают для Украины, а также включат долгосрочный план поддержки. Он отметил, что для него это уже звучит как гарантия.

"Но конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Пример Финляндии

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей были предоставлены гарантии безопасности как у стран, входящих в Альянс, в том числе и положение статьи 5 о коллективной обороне, под которым нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

Пример Израиля

"Израильская модель" предусматривает 10-летнее обязательство с США по безопасности. Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Однако о привлечении статьи 5 речь не идет.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Кроме того, Украина ожидает получить "четкий график вступления" по результатам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.