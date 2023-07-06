RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Саммит НАТО не оправдает ожиданий украинцев, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, вряд ли оправдает ожидания граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова британскому изданию The Times.

Он считает, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР заявил, что на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", - добавил разведчик.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите в Литве Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа считает, что саммит не разочарует украинцев. По его словам, государство получит "не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОГУРКирилл Буданов