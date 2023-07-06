Саммит НАТО не оправдает ожиданий украинцев, - Буданов

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, вряд ли оправдает ожидания граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова британскому изданию The Times .

Он считает, что Украина не получит приглашение в Альянс на саммите.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР заявил, что на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", - добавил разведчик.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите в Литве Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа считает, что саммит не разочарует украинцев. По его словам, государство получит "не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое".

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