Саммит НАТО в Анкаре может пройти плохо из-за Трампа, - CNN

Почему Трамп едет на саммит без желания

Телеканал отмечает, что Трамп никогда не был в восторге от обещаний Вашингтона поддерживать оборону Европы. За последний год он стал еще более скептическим по этому вопросу.

Трамп утверждает, что древнейшие союзники Америки не поддержали Соединенные Штаты тогда, когда стране требовалась их помощь после начала войны в Иране.

По словам самого президента США, на саммит в Анкаре он едет с большим нежеланием.

Сомнения по поводу потребности НАТО

Трамп никогда прямо не исключал возможность ухода США из Альянса. Он регулярно подвергает сомнению ценность НАТО для Соединенных Штатов, которые, по его мнению, фактически обеспечивают безопасность всей Европы.

Дополнительные напряжения добавляют и другие заявления президента США: он угрожал забрать Гренландию у Дании, также члена НАТО, и периодически демонстрировал уважение к главе Кремля Владимиру Путину.

Некоторые европейские должностные лица опасаются, что российский диктатор может готовить операции на территории стран НАТО.

Все эти факторы, по словам издания, создали напряженную атмосферу в преддверии встречи лидеров Альянса в Анкаре. Пока нет уверенности, что переговоры пройдут спокойно и без споров между участниками.