Саміт НАТО в Анкарі може пройти погано через Трампа, - CNN

Чому Трамп їде на саміт без бажання

Телеканал зазначає, що Трамп ніколи не був у захваті від обіцянок Вашингтона підтримувати оборону Європи. За останній рік він став ще скептичнішим щодо цього питання.

Трамп стверджує, що найдавніші союзники Америки не підтримали Сполучені Штати тоді, коли країні була потрібна їхня допомога після початку війни в Ірані.

За словами самого президента США, на саміт в Анкарі він їде з великим небажанням.

Сумніви щодо потреби НАТО

Трамп ніколи прямо не виключав можливість виходу США з Альянсу. Він регулярно ставить під сумнів цінність НАТО для Сполучених Штатів, які, на його думку, фактично забезпечують безпеку всієї Європи.

Додаткової напруги додають й інші заяви президента США: він погрожував забрати Гренландію в Данії, також члена НАТО, і періодично демонстрував повагу до глави Кремля Володимира Путіна.

Деякі європейські посадовці побоюються, що російський диктатор може готувати операції на території країн НАТО.

Усі ці фактори, за словами видання, створили напружену атмосферу напередодні зустрічі лідерів Альянсу в Анкарі. Наразі немає впевненості, що переговори пройдуть спокійно та без суперечок між учасниками.