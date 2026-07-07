Мерц готовит "европейское НАТО" и удваивает расходы
Генсек НАТО Марк Рютте накануне начавшегося сегодня саммита НАТО в Анкаре анонсировал рост оборонных расходов на 258 миллиардов долларов. Германия планирует удвоить военный бюджет и достичь 5 процентов ВВП к 2029 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Рютте выразил уверенность в способности Европы и Канады сравнить расходы с США. Это происходит на фоне постоянной критики со стороны Дональда Трампа, ведь президент США неоднократно упрекал партнеров за недостаточное финансирование безопасности.
По словам главы НАТО, союзники вложат в защиту на 258 миллиардов долларов больше. Речь идет о бюджетах на 2025 и 2026 годы.
"О расходах между европейскими союзниками и Канадой доказательства, которые мы видим, впечатляют", - подчеркнул Рютте накануне начала саммита.
Германия отвечает на критику Трампа
Канцлер Фридрих Мерц пытается поправить ситуацию с репутацией Берлина. Ранее Дональд Трамп назвал военные бюджеты некоторых стран "смешными". Мерц уже провел разговор с лидером США и объяснил, что президент пользуется устаревшими данными.
Берлин готовит агрессивное наращивание расходов. Германия планирует достичь показателя в 5% ВВП к 2029 году, что значительно опережает графики, ранее устанавливаемые Альянсом.
Оборонный бюджет Германии на 2027 г. вырастет на 30%. Сумма составит почти 110 миллиардов евро. Мерц заверил, что страна удвоит расходы на армию всего за четыре года.
"Это самые большие усилия, которые мы когда-либо прилагали для укрепления нашей обороноспособности. В этом отношении у нас нет причин сторониться кого-либо", - заявил канцлер журналистам.
Строительство "Европейского НАТО"
Главная цель Мерца на саммите в Анкаре - подать четкий сигнал, что Европа должна стать сильнейшим игроком внутри Альянса. Это поможет союзу оставаться трансатлантическим.
Со своей стороны Марк Рютте также потребовал лидеров. Они должны представить "четкие, конкретные и убедительные планы" по расходам.
Контекст новости
В Анкаре с 7 по 8 июля пройдет саммит представителей стран НАТО. Планируется, что на саммит приедет президент Дональд Трамп, с которым встретится украинский лидер Владимир Зеленский.
Кроме того, сообщалось, что страны НАТО пока не могут согласовать совместное заявление для предстоящего саммита в Анкаре. Причиной стали разногласия по срокам военной помощи Украине.