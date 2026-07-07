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Мерц готовит "европейское НАТО" и удваивает расходы

04:32 07.07.2026 Вт
2 мин
Сколько миллиардов евро вложат союзники в общую безопасность?
aimg Филипп Бойко
Мерц готовит "европейское НАТО" и удваивает расходы Фото: армия ФРГ (Getty Images)
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Генсек НАТО Марк Рютте накануне начавшегося сегодня саммита НАТО в Анкаре анонсировал рост оборонных расходов на 258 миллиардов долларов. Германия планирует удвоить военный бюджет и достичь 5 процентов ВВП к 2029 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Рютте выразил уверенность в способности Европы и Канады сравнить расходы с США. Это происходит на фоне постоянной критики со стороны Дональда Трампа, ведь президент США неоднократно упрекал партнеров за недостаточное финансирование безопасности.

По словам главы НАТО, союзники вложат в защиту на 258 миллиардов долларов больше. Речь идет о бюджетах на 2025 и 2026 годы.

"О расходах между европейскими союзниками и Канадой доказательства, которые мы видим, впечатляют", - подчеркнул Рютте накануне начала саммита.

Германия отвечает на критику Трампа

Канцлер Фридрих Мерц пытается поправить ситуацию с репутацией Берлина. Ранее Дональд Трамп назвал военные бюджеты некоторых стран "смешными". Мерц уже провел разговор с лидером США и объяснил, что президент пользуется устаревшими данными.

Берлин готовит агрессивное наращивание расходов. Германия планирует достичь показателя в 5% ВВП к 2029 году, что значительно опережает графики, ранее устанавливаемые Альянсом.

Оборонный бюджет Германии на 2027 г. вырастет на 30%. Сумма составит почти 110 миллиардов евро. Мерц заверил, что страна удвоит расходы на армию всего за четыре года.

"Это самые большие усилия, которые мы когда-либо прилагали для укрепления нашей обороноспособности. В этом отношении у нас нет причин сторониться кого-либо", - заявил канцлер журналистам.

Строительство "Европейского НАТО"

Главная цель Мерца на саммите в Анкаре - подать четкий сигнал, что Европа должна стать сильнейшим игроком внутри Альянса. Это поможет союзу оставаться трансатлантическим.

Со своей стороны Марк Рютте также потребовал лидеров. Они должны представить "четкие, конкретные и убедительные планы" по расходам.

Контекст новости

В Анкаре с 7 по 8 июля пройдет саммит представителей стран НАТО. Планируется, что на саммит приедет президент Дональд Трамп, с которым встретится украинский лидер Владимир Зеленский.

Кроме того, сообщалось, что страны НАТО пока не могут согласовать совместное заявление для предстоящего саммита в Анкаре. Причиной стали разногласия по срокам военной помощи Украине.

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