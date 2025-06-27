ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Румынии опроверг свои слова о старте переговоров Молдовы с ЕС

Пятница 27 июня 2025 18:31
UA EN RU
Президент Румынии опроверг свои слова о старте переговоров Молдовы с ЕС Фото: Никушор Дан, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля. Лидеры блока пока не приняли соответствующее решение.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу "Радио Свобода".

Новый глава румынского государства прокомментировал заявление о том, что Молдова и Евросоюз откроют первый переговорный кластер уже 4 июля.

"Это была ошибка", - подчеркнул Дан.

Также он уточнил, что ЕС хочет начать переговоры. В то же время глава румынского государства избегал вопроса о возможном отделении Молдовы от Украины в вопросе старта вступительных переговоров.

Президент Румынии не объяснил свою "ошибку".

Что сказал Дан

Напомним, вчера, 26 июня, перед саммитом ЕС президент Румынии Никушор Дан заявил, что уже 4 июля Молдова и Евросоюз откроют вступительные переговоры.

Он уточнял, что начало переговоров произойдет во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.

При этом начало переговоров о вступлении Украины в ЕС заблокировала Венгрия. Источники РБК-Украина отмечают, что Будапешт может снять вето только после выборов, которые пройдут в следующем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Молдова Вступление в ЕС
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу