Президент Румынии опроверг свои слова о старте переговоров Молдовы с ЕС

Вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля. Лидеры блока пока не приняли соответствующее решение.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу " Радио Свобода ".

Новый глава румынского государства прокомментировал заявление о том, что Молдова и Евросоюз откроют первый переговорный кластер уже 4 июля.

"Это была ошибка", - подчеркнул Дан.

Также он уточнил, что ЕС хочет начать переговоры. В то же время глава румынского государства избегал вопроса о возможном отделении Молдовы от Украины в вопросе старта вступительных переговоров.

Президент Румынии не объяснил свою "ошибку".