Президент Румынии опроверг свои слова о старте переговоров Молдовы с ЕС
Вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля. Лидеры блока пока не приняли соответствующее решение.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавскую службу "Радио Свобода".
Новый глава румынского государства прокомментировал заявление о том, что Молдова и Евросоюз откроют первый переговорный кластер уже 4 июля.
"Это была ошибка", - подчеркнул Дан.
Также он уточнил, что ЕС хочет начать переговоры. В то же время глава румынского государства избегал вопроса о возможном отделении Молдовы от Украины в вопросе старта вступительных переговоров.
Президент Румынии не объяснил свою "ошибку".
Что сказал Дан
Напомним, вчера, 26 июня, перед саммитом ЕС президент Румынии Никушор Дан заявил, что уже 4 июля Молдова и Евросоюз откроют вступительные переговоры.
Он уточнял, что начало переговоров произойдет во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.
При этом начало переговоров о вступлении Украины в ЕС заблокировала Венгрия. Источники РБК-Украина отмечают, что Будапешт может снять вето только после выборов, которые пройдут в следующем году.
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