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Молдова хочет избежать "торможения" вступления в ЕС из-за сопротивления Орбана по Украине

Пятница 04 июля 2025 06:54
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Молдова хочет избежать "торможения" вступления в ЕС из-за сопротивления Орбана по Украине Фото: заместитель премьер-министра Молдовы Кристина Герасимов (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Молдова рассчитывает использовать предстоящий саммит ЕС, чтобы укрепить свои позиции на пути к вступлению в Евросоюз. Однако параллельное рассмотрение заявки Украины создает риск задержки процесса, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан намерен наложить вето на членство Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Заместитель премьер-министра Молдовы и главный переговорщик по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов подчеркнула, что любое промедление будет вредить авторитету ЕС.

"Мы рискуем предоставить ненужные аргументы российской пропаганде о том, что ЕС не заинтересован в расширении, что ЕС не заботится о таких странах, как Молдова, и что нет никакого окна возможностей", - сказала она.

Герасимов также подчеркнула, что вступление Украины в ЕС имеет ключевое значение для безопасности всего континента.

Орбан, который поддерживает тесные связи с Москвой, утверждает, что 95% венгерских избирателей выступили против вступления Украины в ЕС. В то же время оппозиция в Венгрии и наблюдатели указывают на рекордно низкую явку и возможные фальсификации.

Несмотря на значительный прогресс Украины в реформировании, Будапешт отказывается предоставить Киеву необходимую единодушную поддержку для членства в ЕС.

Вступление Молдовы в ЕС

26 июня, накануне саммита ЕС, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля. Он уточнил, что официальный старт переговоров запланирован во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.

Однако позже он уточнил, что вступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля, поскольку лидеры блока пока не приняли соответствующего решения.

В то время Венгрия заблокировала начало аналогичных переговоров с Украиной. Как отмечают источники РБК-Украина, Будапешт может рассмотреть возможность снятия вето только после выборов, запланированных на следующий год.

Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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Венгрия Молдова Вступление в ЕС
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