Саммит мира по Украине стартует сегодня. Что известно о конференции в Швейцарии

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Что такое Глобальный саммит мира

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский представил свое видение того, как остановить российскую агрессию и обеспечить нашей стране безопасность. Этот план из 10 пунктов получил название "формула мира". Более подробно о ее содержании можно узнать в отдельном материале.

Чтобы привлечь как можно больше союзников для реализации "формулы," в течение 2022-2023 годов Украина организовывала международные встречи в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, но на уровне советников государственных руководителей.

Глобальный Саммит мира 15-16 июня станет первой конференцией, куда приглашены именно лидеры стран и правительств.

Фото: курорт Бюргеншток, где пройдет саммит (flickr.com/eda_dfae)

Местом проведения дипломатического мероприятия был выббран курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн в центральной Швейцарии.

Цель конференции

Саммит будет посвящен поиску путей достижения справедливого мира для Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Как отметили в правительстве принимающей страны Швейцарии, целью конференции является развитие дискуссии на высоком уровне, чтобы найти "общее понимание" относительно начала мирного процесса.

Задачи саммита:

Обеспечить платформу для диалога о достижении всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе международного права и Устава ООН;

Способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

Совместно определить дорожную карту относительно того, как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс.

В основу обсуждения положена "формула" Владимира Зеленского.

Хотя она состоит из 10 пунктов, на саммите в Швейцарии сфокусируются на 3 из них: ядерная безопасность; продовольственная безопасность и свобода судоходства; гуманитарные вопросы (обмен военнопленными всех на всех и возвращение украинских детей, депортированных в Россию).

Программа саммита

Конференция стартует во второй половине дня 15 июня. Делегации участников будут прибывать в Бюргеншток до 17:30 (по киевскому времени).

Фото: президент Украины прибыл в Швейцарию 14 июня (Getty Images)

В 14:30 с заявлением для прессы выступят президент Украины Владимир Зеленский и лидер Швейцарии Виола Амхерд.

17:30-18:30 – Церемония открытия

18:30 – Вcтупительные заявления

20:00 – Совместное фото

16 июня в рамках Глобального саммита запланированы три рабочих сессии по вопросам продовольственной, ядерной и гуманитарной безопасности.

В 15.30 начнется итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского и Виолы Амхерд.

Кто будет участвовать

Швейцария пригласила на саммит 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В опубликованном на 14 июня списке участников отмечено, что на саммит приедут 100 делегаций:

57 стран – главы государств или правительств;

29 стран отправят министров;

6 стран будут представлены на уровне советников;

также будут присутствовать 8 высших представителей международных организаций.

В частности, конференцию посетят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, японский премьер Фумио Кисида, канадский премьер Джастин Трюдо.

Из европейских лидеров подтвердили участие шведский премьер Ульф Кристерссон, нидерландский премьер Марк Рютте, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, испанский премьер Педро Санчес, президент Чехии Петер Павел и другие.

В последний момент передумал и приедет на саммит президент Аргентины Хавьер Милей.

Президента США Джо Байдена не будет на саммите, вместо него в Швейцарию приедут вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Италию представит не премьер Джорджиа Мелони, а министр иностранных дел Антонио Таяни. От Австралии будет присутствовать министр государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен. От Венгрии – министр иностранных дел Петер Сийярто.

Турция, Саудовская Аравия, Мексика также отправляют в Швейцарию министров иностранных дел. ОАЭ – старшего дипломатического советника президента.

Индия примет участие в саммите, но не на уровне премьер-министра. Конференцию посетит дипломат Паван Капур, который является послом Индии в Российской Федерации.

Украина приглашала на саммит лидера КНР Си Цзиньпина, но представители Китая отказались Как пояснили это решение в МИДе страны, они настаивают на полноправном участии России в подобных мероприятиях.

Такое же объяснение дали в Бразилии на отказ президента от поездки. Глава страны Лула да Силва отправит на саммит посла Бразилии в Швейцарии.

К тому же накануне саммита стало известно, что Китай активно продвигает свой "мирный план" и пытается привлечь к нему развивающиеся страны. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, этот план поддержало более 25 стран.

Фото: саммит мира посетят около 100 участников (flickr.com/eda_dfae)

Международные организации на конференции 15-16 июня представят:

Генеральный секретарь Совета Европы – Мария Пейчинович-Бурич

– Мария Пейчинович-Бурич Президент Европейской комиссии – Урсула фон дер Ляен;

– Урсула фон дер Ляен; Президент Европейского Совета – Шарль Мишель;

– Шарль Мишель; Президент Европарламента – Роберта Метсола;

– Роберта Метсола; Председатель ОБСЕ – Иен Борг;

– Иен Борг; Заместитель генерального секретаря ООН – Розмари Ди Карло;

– Розмари Ди Карло; Генеральный секретарь Организации американских государств OAS – Луис Альмарго;

– Луис Альмарго; Константинопольская православная церковь – Вселенский Патриарх Варфоломей.

Участие России и попытки Путина сорвать саммит

Украина не приглашала представителей РФ на саммит в Швейцарию. В процессе подготовки конференции Владимир Зеленский объяснял, что на первом саммите мира планируется подготовить документ, который впоследствии хотят представить российской стороне.

При этом участие РФ в подобных конференциях полностью не исключается. Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что уже на втором саммите мира могут обнародовать конечный план по достижению мира. В таком случае на мероприятие будут приглашены представители России. Это произойдет, если представляющий РФ захочет установить справедливый мир и прекратить войну.

Кроме того, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Россия может принять участие в конференции по итогам саммита. По ее словам, встреча не завершится подписанием мирного соглашения, потому что это только прелюдия к дальнейшим переговорам. Амхерд отметила, что для заключения мира необходимо, чтобы обе стороны сидели за столом переговоров.

Со своей стороны, Россия неоднократно заявляла, что не будет участвовать в таком формате переговоров. В частности, глава МИД Сергей Лавров жаловался, что саммит мира имеет целью поставить ультиматум России.

К тому же страна-агрессор развернула кампанию против саммита. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что россияне использовали три вида противодействия проведению мероприятия:

делали заявления о том, что мера не имеет ценности;

пытались убедить страны не ехать на саммит;

пытались убедить страны, согласившиеся участвовать, быть представленными там на самом низком уровне.

За день до начала саммита Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы готовности РФ к мирным переговорам, но при условии, что Украина выведет войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в рамках админграниц и откажется от вступления в НАТО.

Также снова звучали требования "денацификации, демилитаризации", необходимости защитить права "русскоязычного населения". К тому же Путин потребовал отменить все западные санкции против РФ.

Каким может быть результат

Коммюнике саммита, вероятно, будет содержать только часть пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что для саммита выбрали три пункта, имеющие самый широкий консенсус. По его словам, пока Москва не настроена на мир, процесс будет постепенным. Кулеба выразил надежду, что саммит усилит позицию Украины и зафиксирует, что мир на ее условиях разделяет большинство.

По данным японского издания NHK, участникам саммита предложат принять документ, в котором пойдет речь о гарантиях безопасности атомных электростанций; продовольственную безопасность; освобождение всех заключенных и возвращение детей, депортированных в Россию.

В то же время, документ не будет содержать требований по выводу российских террористов с украинской территории и восстановлению территориальной целостности Украины. Источники издания объясняют, что эти пункты не включили в проект заявления с учетом позиций некоторых азиатских и ближневосточных стран с быстрорастущей экономикой, поддерживающих связи с Россией.

Кроме того, совместное заявление саммита будет подчеркивать важность участия Российской Федерации в дискуссиях по достижению мира. В проекте коммюнике, оказавшемся в распоряжении "Радио Свобода", говорится о необходимом участии "всех сторон" для достижения мира.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в том числе принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и крепкого мира в Украине", – говорится в проекте.

При этом в документе упоминание представителей РФ заменено на "все стороны", а вместо "война России" против Украины указана "российская агрессия".

Более подробно о том, на какие результаты саммита рассчитывает Украина, можно узнать в материале "Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира".

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации Bloomberg, ZDF, NHK, Swiss info, Радио Свобода, данные FDFA, заявление президента Украины Владимира Зеленского, интервью главы МИД Дмитрия Кулебы "Укринформу".