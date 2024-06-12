Что такое "формула мира" Зеленского, по которой собирают саммит в Швейцарии

Глобальный саммит мира пройдет уже в эти выходные 15-16 июня в Швейцарии. В его основе украинская формула из 10 пунктов, но уже известно, что на форум вынесут только три из них.

РБК-Украина рассказывает, как появилась "формула мира", о чем она и чего ждать от предстоящего саммита.

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Как появилась украинская "формула мира"

Российская агрессия против Украины продолжается уже 10 лет. С 2014 года мирное урегулирование искали в том числе в рамках Минской контактной группы и Нормандского формата. Проблема в том, что они не смогли обеспечить прекращение огня и реинтеграцию Донбасса. А также не предотвратили полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года.

Двусторонние контакты проходили с первых его дней. Первая встреча прошла на границе с Беларусью 28 февраля 2022-го, вторая - 3 марта в Беловежской пуще с договоренностью по гуманитарным коридорам, третья - 7 марта без решений по базовому политическому блоку.

На финальный раунд 29-30 марта, который прошел в Стамбуле, выносился отказ от интеграции в НАТО в обмен на гарантии безопасности. По итогам первого дня россияне согласились "сократить активность на Киевском и Черниговском направлениях".

Предполагалось, что Украина также пойдет на сокращение вооруженных сил, сохранит курс на вступление в ЕС, а статус Крыма заморозят на 15 лет. Россия требовала признать полуостров российским, вывести украинские войска с Донбасса, более широких прав для русского языка и так далее.

Но после того, как россияне в апреле отступили с северных областей и вскрылись многочисленные свидетельства военных преступлений против мирных жителей, Киев вышел из переговоров и отказался от Стамбульских соглашений. Одновременно на Западе выстраивалась антипутинская коалиция и формировалась координационная группа - формат "Рамштайн".

Россия продолжала наступать на востоке, в середине лета при посредничестве Турции и ООН договаривались о зерновом коридоре через Черное море, а к началу осени Украина перешла к освобождению Харьковской области и правобережной части Херсонской.

В сентябре президент Владимир Зеленский в обращении к Генассамблее ООН впервые заговорил о "формуле мира" и изложил пять необсуждаемых пунктов:

наказание России через санкции и международный трибунал

военная помощь Украине

восстановление безопасности и территориальной целостности

гарантии безопасности до вступления в НАТО

решительность защищаться при поддержке всего мира

Спустя два месяца "формула мира" приобрела окончательный вид. Зеленский представил уже не пять, а десять пунктов на саммите G20 в "Индонезии". На них Украина опирается до сих пор.

О чем говорится в 10 пунктах

Десять пунктов украинской "формулы мира" охватывают широкий спектр вопросов.

Радиационная и ядерная безопасность. Атомные станции должны безопасно работать под контролем Украины. Россия должна вывести войска с Запорожской АЭС, а ее территория - полностью демилитаризована.

Продовольственная безопасность. Касается свободного судоходства в Черном и Азовском морях, восстановлении контроля Украины над своими портами.

Энергетическая безопасность. Защита объектов энергетического сектора средствами ПВО и их восстановление после российских атак.

Освобождение пленных и депортированных лиц. Все захваченные украинские граждане должны быть освобождены путем полного обмена пленными. Это касается также мирных жителей и детей, принудительно перемещенных или депортированных.

Восстановление территориальной целостности Украины. Касается всей территории в международно признанных границах на момент провозглашения независимости в 1991 году. То есть с учетом незаконно оккупированных Крыма, Донбасса и других территорий.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Россия должна немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Украины в границах 1991 года.

Восстановление справедливости. Россия должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине, а также возместить ущерб.

Экологическая безопасность. Международное сообщество должно поддержать Украину в привлечении России к ответственности за ущерб окружающей среде, в восстановлении и реконструкции, включая переход к "зеленой экономике".

Недопущение эскалации войны и повторения агрессии. Украина должна получить четкие, позитивные обязательства и гарантии безопасности. Которые включают меры на случай нового нападения со стороны РФ.

Подтверждение завершения войны. Предусматривает создание четкой рамки подтверждения прекращения войны, предоставления гарантий безопасности, условий для послевоенного урегулирования, финансирования восстановления и механизмов предотвращении агрессии в будущем. Завершение войны подтверждается на мирной конференции при участии широкого круга государств, которые принимают участие в реализации "формулы мира".

Как продвигалась "формула мира"

На конец 2023 года более 80 стран поддержали украинскую "формулу мира". До этого на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли базовую декларацию о гарантиях безопасности, двусторонняя работа по которым ведется до сих пор.

По состоянию на июнь 2024-го соглашения о гарантиях безопасности для Украины подписали Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия. На ближайшие недели запланированы соглашения с Японией, США и Польшей.

Работа над пунктами "формулы мира" началась в июне прошлого года с учредительной встречи в Копенгагене на уровне политических советников. На этих консультациях было 15 участников, причем не только традиционные европейские союзники, но и представители Индии, Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии.

Вторая прошла в Джидде (Саудовская Аравия) в августе, на нее приехали по меньшей мере вдвое больше участников. В том числе представитель Китая, который официально якобы нейтрален и предлагает свой "мирный план". Именно там был сформирован координационный совет на уровне послов, аккредитованных в Киеве. И эта группа детализировала каждый из 10 пунктов "формулы мира".

Октябрьская встреча на Мальте с участием дипломатов из 66 стран и международных организаций сосредоточилась на пяти первых пунктах. То есть на ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на освобождении пленных и восстановлении территориальной целостности Украины.

Остальные пять рассмотрели на встрече в Давосе (Швейцария) в январе 2024 года. На ней были участники из 81 страны и международных организаций. В расширенной группе почти 40 стран из Азии, Африки и Южной Америки. Важный факт - присутствие всех стран БРИКС, кроме Китая и России.

По итогам саммита в Давосе было принято коммюнике, в котором зафиксирована важность безопасности Украины и о то, что война - один из основных дестабилизирующих факторов в мире. Подчеркивалось, что устойчивый мир для Украины должен основываться на Уставе ООН и принципах международного права.

Позже Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее обсуждение "формулы мира" будет уже на уровне не советников, а лидеров.

С этой целью и пройдет Глобальный саммит мира 15-16 июня на курорте Бюргеншток (Швейцария), недалеко от города Люцерн.

С чем Украина подходит к саммиту в Швейцарии

Украина пытается привлечь к будущему саммиту как можно больше участников. Недавно Зеленский объявил, что участие подтвердили порядка 100 стран, но организаторы в Швейцарии называли цифру около 90.

По данным "Радио Свобода", за несколько дней до саммита количество участников снизилось до 78. Издание со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что пытаются выйти хотя бы на 80 и время для этого еще есть. Собеседники не уточнили, какие страны или организации выбыли из предварительного списка, но надеются, что он еще пополнится.

Не исключено, что это связано с тем, порядка 25 стран присоединились или ищут пути присоединиться к китайскому видению. По крайней мере об этом говорил министр иностранных дел Китая Ван И. А план Китая и Бразилии заключается в полноправном участии России в подобных саммитах.

Отметим, Украина также пыталась обеспечить высокое представительство. Известно, что в Швейцарию приедут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, японский премьер Фумио Кисида, канадский премьер Джастин Трюдо, но точно не будет президента США Джо Байдена, а также лидеров Турции, Индии, Бразилии и Китая.

Подробнее об этом в материале "Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет". С тем отличием, что, возможно, президент Аргентины Хавьер Милей передумал и примет участие в форуме.

Еще в мае стало понятно, что на саммит не будут выносить все пункты "формулы мира".

"Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную… Хотим получить свободное судоходство... И еще сделать серьезный шаг к обмену пленными", - называл три цели президент Зеленский.

По данным японского издания NHK, в проекте коммюнике упоминаются только 3 из 10 пунктов "формулы мира" и они совпадают с озвученными Зеленским. Поэтому, вероятно, требований вывести российские войска в нем не будет.

Как объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, для саммита выбрали три пункта, которые имеют самый широкий консенсус. По его словам, пока Москва не настроена на мир, продвижение к миру будет постепенным.

"Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам", - отметил он в интервью "Укринформу", выразив надежду, что саммит усилит позицию Украины и зафиксирует, что мир на ее условиях разделяет большинство.

Ранее в июне Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике сообщил, что швейцарская встреча должна проложить путь к привлечению России к будущим переговорам. А как пишет "Радио Свобода", после договоренностей о ядерной, продовольственной безопасности и обмене пленными к мирным переговорам должны быть привлечены представители РФ.

В частности, говорится о необходимости диалога между всеми сторонами. Поэтому участники саммита "решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", цитирует издание документ.

Но в то же время подчеркивается, что проект не окончательный и его текст может быть изменен.

При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, текст украинской "формулы мира", интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для "Укринформа", публикации Bloomberg, NHK и "Радио Свобода".