Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії

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Що таке Глобальний саміт миру

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський представив своє бачення того, як зупинити російську агресію та гарантувати нашій країні безпеку. Цей план із 10 пунктів отримав назву "формула миру". Докладніше про її зміст можна дізнатися в окремому матеріалі.

Щоб залучити якомога більше союзників для реалізації "формули", протягом 2022-2023 років Україна організовувала міжнародні зустрічі в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі, але на рівні радників державних керівників.

Глобальний саміт миру 15-16 червня стане першою конференцією, куди запрошені саме лідери країн та урядів.

Фото: курорт Бюргеншток, де відбуватиметься саміт (flickr.com/eda_dfae)

Місцем проведення дипломатичного заходу було обрано курорт Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн у центральній Швейцарії.

Мета конференції

Саміт буде присвячено пошуку шляхів досягнення справедливого миру для України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Як зазначили в уряді приймаючої країни Швейцарії, метою конференції є розвиток дискусії на високому рівні, щоб знайти "спільне розуміння" стосовно початку мирного процесу.

Завдання саміту:

Забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;

Сприяти загальному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

Спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

В основу обговорення покладено "формулу" Володимира Зеленського.

Хоча вона складається з 10 пунктів, на саміті у Швейцарії сфокусуються на 3-х із них: ядерна безпека; продовольча безпека та свобода судноплавства; гуманітарні питання (обмін військовополоненими всіх на всіх та повернення українських дітей, яких депортували до Росії).

Програма саміту

Конференція стартує у другій половині дня 15 червня. Делегації учасників прибуватимуть до Бюргенштоку до 17:30 (за київським часом).

Фото: президент України прибув до Швейцарії 14 червня (Getty Images)

О 14:30 із заявою для преси виступлять президент України Володимир Зеленський та лідерка Швейцарії Віола Амхерд.

17:30-18:30 – Церемонія відкриття

18:30 – Вступні промови

20:00 – Спільне фото

16 червня в рамках Глобального саміту заплановані три робочі сесії з питань продовольчої, ядерної та гуманітарної безпеки.

О 15:30 розпочнеться підсумкова пресконференція Володимира Зеленського та Віоли Амхерд.

Хто братиме участь

Швейцарія запросила на саміт 160 делегацій на рівні очільників держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій.

В опублікованому на 14 червня списку учасників зазначено, що на саміт приїдуть 100 делегацій:

57 країн – очільники держав чи урядів;

29 країн відправлять міністрів;

6 країн будуть представлені на рівні радників;

також будуть присутні 8 вищих представників міжнародних організацій.

Зокрема конференцію відвідають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, японський прем'єр Фуміо Кісіда, канадський прем'єр Джастін Трюдо.

З європейських лідерів участь підтвердили шведський прем'єр Ульф Крістерссон, нідерландський прем'єр Марк Рютте, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, іспанський прем'єр Педро Санчес, президент Чехії Петер Павел та інші.

В останню мить передумав та приїде на саміт президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Президента США Джо Байдена не буде на саміті, замість нього у Швейцарію приїдуть віцепрезидентка Камала Харріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Італію представить не прем'єрка Джорджіа Мелоні, а міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Від Австралії буде присутній міністр державних послуг та національної системи страхування з інвалідності Білл Шортен. Від Угорщини – міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Туреччина, Саудівська Аравія, Мексика також відправляють до Швейцарії міністрів закордонних справ. ОАЕ – старшого дипломатичного радника президента.

Індія братиме участь у саміті, але не на рівні прем'єр-міністра. Конференцію відвідає дипломат Паван Капур, який наразі є послом Індії в Російській Федерації.

Україна запрошувала на саміт лідера КНР Сі Цзиньпіна, але представники Китаю відмовилися. Як пояснили це рішення в МЗС країни, вони наполягають на повноправній участі Росії в подібних заходах.

Таке ж пояснення дали в Бразилії на відмову президента від поїздки. Очільник країни Лула да Сілва відправить на саміт посла Бразилії у Швейцарії.

До того ж напередодні саміту стало відомо, що Китай активно просуває свій "мирний план" та намагається залучити до нього країни, що розвиваються. За словами міністра закордонних справ КНР Ван І, цей план підтримало понад 25 країн.

Фото: саміт миру відвідають близько 100 учасників (flickr.com/eda_dfae)

Міжнародні організації на конференції 15-16 червня представлять:

Генеральний секретар Ради Європи – Марія Пейчинович-Бурич

– Марія Пейчинович-Бурич Президент Європейської комісії – Урсула фон дер Ляєн;

– Урсула фон дер Ляєн; Президент Європейської Ради – Шарль Мішель;

– Шарль Мішель; Президент Європарламенту – Роберта Метсола;

– Роберта Метсола; Голова ОБСЄ – Ієн Борг;

– Ієн Борг; Заступник генерального секретаря ООН – Розмарі Ді Карло;

– Розмарі Ді Карло; Генеральний секретар Організації американських держав OAS – Луїс Альмарго;

– Луїс Альмарго; Константинопольська православна церква – Вселенський Патріарх Варфоломій.

Участь Росії та намагання Путіна зірвати саміт

Україна не запрошувала представників РФ на саміт до Швейцарії. У процесі підготовки конференції Володимир Зеленський пояснював, що на першому саміті миру планується підготувати документ, який згодом хочуть представити російській стороні.

При цьому участь РФ у подібних конференціях повністю не виключають. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що вже на другому саміті миру можуть оприлюднити кінцевий план щодо досягнення миру. У такому разі на захід запросять представників Росії. Це станеться, якщо той, хто представлятиме РФ, захоче встановити справедливий мир та припинити війну.

Крім того, президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Росія може взяти участь у конференції за підсумками саміту. За її словами, зустріч не завершиться підписанням мирної угоди, бо це лише прелюдія до подальших переговорів. Амхерд зазначила, що для укладання миру необхідно, щоб обидві сторони сиділи за столом переговорів.

Зі свого боку Росія неодноразово заявляла, що не братиме участь у такому форматі переговорів. Зокрема очільник МЗС Сергій Лавров скаржився, що саміт миру має на меті поставити ультиматум Росії.

До того ж країна-агресор розгорнула кампанію проти саміту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що росіяни використовували три види протидії проведенню заходу:

робили заяви про те, що захід не має цінності;

намагалися переконати країни не їхати на саміт;

намагалися переконати країни, які погодилися брати участь, бути представленими там на найнижчому рівні.

За день до початку саміту Володимир Путін вкотре заявив про нібито готовність РФ до мирних переговорів, але за умови, що Україна виведе війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адмінкордонів та відмовиться від вступу в НАТО.

Також знов звучали вимоги "денацифікації, демілітаризації", необхідності захистити права "російськомовного населення". До того ж Путін висунув вимогу скасувати всі західні санкції проти РФ.

Яким може бути результат

Комюніке саміту, ймовірно, міститиме лише частину пунктів "формули миру" Володимира Зеленського.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що для саміту обрали три пункти, які мають найширший консенсус. За його словами, поки Москва не налаштована на мир, процес буде поступовим. Кулеба висловив сподівання, що саміт посилить позицію України та зафіксує, що мир на її умовах поділяє більшість.

За даними японського видання NHK, учасникам саміту запропонують ухвалити документ у якому йтиметься про гарантії безпеки атомних електростанцій; продовольчу безпеку; звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії.

Водночас документ не міститиме вимог щодо виведення російських терористів з української території та відновлення територіальної цілісності України. Джерела видання пояснюють, що ці пункти не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азійських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією.

Крім того, спільна заява саміту підкреслюватиме важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру. У проєкті комюніке, яке опинилося у розпорядженні "Радіо Свобода", говориться щодо необхідної участі "усіх сторін" для досягнення миру.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні", – йдеться у проєкті.

При цьому в документі згадка про представників РФ замінена на "всі сторони", а замість "війна Росії" проти України вказано "російська агресія".

Докладніше про те, на які результати саміту розраховує Україна, можна дізнатися у матеріалі "Помірний успіх. Що Україна хоче отримати від Саміту миру".

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: публікації Bloomberg, ZDF, NHK, Swiss info, "Радіо Свобода", дані FDFA, заява президента України Володимира Зеленського, інтерв'ю очільника МЗС Дмитра Кулеби "Укрінформу".