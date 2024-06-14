Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира

Завтра в Швейцарии начнется инициированный Украиной Саммит мира. О том, какой была изначальная задумка Украины, как и почему она поменялась и на какие результаты саммита стоит рассчитывать – читайте подробнее в статье журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

СОДЕРЖАНИЕ

Как возникла "формула Зеленского" и идея Саммита мира

Почему Украина привлекает к саммиту страны "Глобального юга"

Какие поводы для критики дает саммит

Что будет после Саммита мира

С самого начала полномасштабной российской агрессии против Украины велись разговоры о возможности ее мирного урегулирования. Пожалуй, ближе всего к этому РФ и Украины подошли как раз в первые несколько недель большой войны. РБК-Украина детально описывало несколько раундов переговоров, состоявшихся тогда в Беларуси и Турции и закончившихся безрезультатно.

Тем не менее, тема "мира" постоянно была на повестке дня, в том числе ее регулярно поднимали западные партнеры Украины. Лишь спустя много месяцев их риторику удалось подкорректировать – и к слову "мир" они начали добавлять важные определения, вроде "справедливый мир" или "мир, основанный на международном праве". А также вместо "мира" все чаще употреблять словосочетание "победа Украины" (хотя о "поражении России" многие не решаются говорить до сих пор).

Но в первые год-полтора полномасштабной войны центральной была тема абстрактного "мира", в который разные страны вкладывали разные значения. Появилось множество различных "мирных планов", даже группа африканских стран привезла в Киев свой вариант. И все они не могли устроить Украину – как правило потому, что де-факто предлагали заморозку ситуации и фиксировали оккупацию россиянами части украинской территории.

Как возникла "формула Зеленского" и идея Саммита мира

Украина, с лета 2022-го отметавшая возможность любых переговоров с Кремлем (Владимир Зеленский даже подписал соответствующий указ), поняла, что необходимо подготовить свою альтернативу, которой стала "формула Зеленского" из 10 пунктов. По сути, она воплощала собой украинское видение именно справедливого окончания войны, с восстановлением границ 1991 года, получением репараций от РФ, наказанием виновных в агрессии и т.д.

Формула задумывалась не просто как теоретическая концепция, которую Украина могла бы использовать в медиа-поле как ответ на упреки в "неконструктивности" или "нежелании искать пути к миру". Предполагалась ее поэтапная реализация по следующему принципу: сперва на международном уровне формируется конкретный мирный план на основе "формулы Зеленского", который потом предлагается России – и если Москва отказывается его выполнить, тогда станет максимально очевидно, кто именно "не хочет мира".

Саммит мира на уровне лидеров стран – первый ключевой пункт реализации "формулы Зеленского". Его подготовка заняла гораздо больше времени, чем предполагалось заранее, даты проведения постоянно смещались, даже не все собеседники РБК-Украина в высших органах власти вообще верили в жизнеспособность всей этой идеи. Тем не менее, саммит все же состоится – хотя его формат и задачи уже де-факто отличаются от изначальной концепции.

Зеленский презентует "формулу мира" на саммите G20 (фото: president.gov.ua)

Впрочем, Саммит мира уже успел выполнить важную задачу еще до своего начала. Со временем, именно украинское видение мира в рамках "формулы Зеленского" начало вытеснять любые альтернативные "мирные планы" в глобальном масштабе.

Конечно, этому способствовала не только активность украинской дипломатии, но и общая стойкость, продемонстрированная Украиной на поле боя, в политической, экономической, социальной сферах. По мере того, как расширялась помощь со стороны Запада, как пересекались очередные "красные линии" в поставках Украине вооружений, становилось все более очевидно, что Украина в любом случае "не упадет", а Россия не сможет выдвигать какие-либо ультиматумы.

Кроме того, фактически все пункты "формулы Зеленского" прописаны таким образом, что западные страны просто не могли с ними не согласиться: никто ведь не будет спорить с тем, что ядерной войны надо избежать, границы государств нельзя менять силой, а военнопленных надо вернуть домой.

Почему Украина привлекает к саммиту страны "Глобального юга"

Но изначально задачей Киева было проведение не очередного "форума единомышленников" на высоком уровне, где были бы представлены только союзники Украины по ЕС и НАТО. Целью было привлечь как можно большее количество стран, не входящих в западную коалицию помощи Украине.

Таким образом, Москву поставили бы перед фактом: украинское видение мира разделяет не только "коллективный Запад", с которым, по утверждению российской пропаганды, она и воюет все это время, но и уверенное большинство стран-членов ООН.

Это априори было крайне сложной задачей. Возможности России влиять на страны "Глобального юга" значительно превышают возможности Украины: в силу исторических, экономических, даже коррупционных связей. Размах действий российской пропагандистской машины также огромен и адекватного отпора она не встречает.

Нарратив Украины о нынешней войне как "антиколониальной" и "антиимперской", рассказывали компетентные собеседники РБК-Украина, далеко не всегда находили отклик в постколониальных государствах Африки и Азии. Ведь там видели, что на стороне Украины выступают европейцы – которые сами и воспринимаются как колонизаторы.

Со временем было все понятнее, что изначальную дипломатическую задумку с Саммитом мира придется модифицировать и снижать уровень амбиций. Разработать готовый мирный план или хотя бы его концепцию на первом саммите, а потом положить его перед Россией как указание к действию – такая задача оказалась невыполнимой.

Тем не менее, от идеи саммита решили не отказываться, как и от задачи привлечь к нему максимальное большое количество стран. Потому в итоге из десяти пунктов "формулы Зеленского" в Швейцарии будут обсуждать только три, наименее конфликтные: ядерная безопасность, свободное судоходство и обмен пленными (обмен "всех на всех" и возвращение депортированных украинских детей).

Под такую повестку дня в Швейцарии действительно удастся собрать внушительное представительство стран "Глобального юга", а не только западных партнеров Украины. РБК-Украина ранее подробно рассказывало, кого из мировых лидеров стоит ожидать ожидать на саммите, а кто точно не приедет.

Визит в Киев лидеров африканских стран (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Таким образом, ключевые задачи Украины на саммите – добиться результата в конкретных прикладных вопросах (свободный экспорт товаров через Черное море, возвращение пленных и т.д.) и лишний раз закрепить "формулу Зеленского" как основную концепцию окончания войны на глобальном уровне.

Какие поводы для критики дает саммит

Безусловно, многое зависит от текста финального коммюнике саммита, под которым должны будут подписаться все его участники. В последние дни в СМИ публиковались различные версии черновиков документа, работа над ним может продлиться и до самого конца саммита.

В любом случае, наверняка возникнет немало поводов для "зрады". В частности, если в документе не будет прямых призывов к восстановлению полной территориальной целостности Украины и выводу с ее территории оккупационных войск. А этого, очевидно, там не будет в любом случае – иначе состав участников, представляющих "Глобальный юг", заметно бы обмелел.

Завышенные ожидания от саммита – еще одна проблема. В итоге, даже его высокопоставленным участникам приходилось объяснять максимально очевидные вещи: например, то, что на Саммите мира никакой мир заключен не будет. "Это еще не переговоры об окончании войны", – к примеру, заявил на днях немецкий канцлер Олаф Шольц.

Еще один повод для "зрады" – апелляции к привлечению в мирный процесс страны-агрессора. Опять-таки, все зависит от итоговых формулировок коммюнике, но априори понятно: любые переговоры об окончании войны требуют участия всех ее сторон. Если разве что речь не идет о безусловной капитуляции агрессора – но пока, к сожалению, говорить об этом не приходится.

"Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать", – заявил накануне саммита глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. В самой России любые документы по итогам саммита уже назвали "ничтожными".

Что будет после Саммита мира

Таким образом, достичь максимальной цели – объединить весь мир в поддержку украинского видения окончания войны – на саммите едва ли удастся. Но эта задача в принципе была невыполнимой.

Впрочем, говорить о безрезультатности Саммита мира тоже точно не приходится. "Это живой процесс и он однозначно заслуживает на то, чтобы его продолжать. У нас не так много возможностей работать с незападными странами, если будем честными, у нас их почти нет", – сказал в комментарии изданию экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Очевидно, по итогам саммита его участники сформируют некие рабочие группы или сходный механизм, более подробно распишут действия по реализации трех согласованных пунктов "формулы Зеленского" и вынесут их на рассмотрение России.

Будут ли там в принципе обращать на это внимание – вопрос спорный. Пока что РФ публично подчеркивает свою полную незаинтересованность во всем, что касается Саммита мира, на практике – активно пытается его срывать, в первую очередь, в плане числа участников.

Вероятно, страна-агрессор в пику Украине может попробовать провести собственный "саммит", который будет опираться, к примеру, на так называемый "китайско-бразильский мирный план", который, по сути, предполагает заморозку ситуации.

Но в перспективы такого мероприятия Климкин не верит. "Россияне могут туда затянуть каких-то своих "союзников", например, центральноазиатские страны. Но это не означает, что они поверят в эту повестку дня. На самом деле, в каких-то дипломатических усилиях это им особо не поможет, даже сугубо декларативно", – сказал он РБК-Украина.

Президент США Джо Байден на саммит мира не приедет, но дважды встречался с Владимиром Зеленским за последние дни (фото: Getty Images)

Многими комментаторами практическая реализация решений Саммита мира рассматривается как своего рода "меры по выстраиванию доверия" между воюющими сторонами: мол, сперва начнем говорить о недопущении ядерной войны и голода, а потом плавно перейдем к урегулированию политических вопрос.

Но на практике такой переход выглядит мало осуществимым. Во-первых, из-за принципиального различия в подходах Украины и РФ: Зеленский подчеркивает, что ни о каких территориальных уступках не может быть и речи, тогда как в стране-агрессоре регулярно призывают "учитывать сложившиеся на земле реалии" (то есть, оккупацию части Украины).

Во-вторых, у Украины есть свежий опыт, который подтверждает: между решением прикладных гуманитарных вопросов и политическим урегулированием лежит пропасть. Лучшее доказательство – многолетние переговоры в "минском формате", в котором кое-как иногда удавалось решать вопросы вроде обмена пленными или работы пунктов пропуска, но темы контроля территорий и границы оставались фактически без движения.

Следовательно, и после Саммита мира в обозримой перспективе война будет продолжаться. Изменить расстановку сил могут разве что серьезные геополитические встряски – вроде прихода к власти в США Дональда Трампа. Но и это может случиться лишь в начале следующего года.

При написании материала использовались заявления украинских, западных и российских чиновников, материалы Bloomberg и Радио Свобода, комментарии экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.