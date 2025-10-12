На саммит мира по вопросам Сектора Газа не позвали Израиль и ХАМАС, - СМИ

В Египте пройдет новый раунд международных переговоров, на которых мировые лидеры обсудят пути прекращения войны в Секторе Газа. Однако главных участников конфликта - Израиль и ХАМАС - на саммит не позвали.

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эш-Шейхе состоится международный саммит, посвященный вопросам окончательного урегулирования войны в Секторе Газа.

Организаторами выступили власти Египта при поддержке Соединенных Штатов, которые направили официальные приглашения представителям более чем двадцати государств.

Как сообщили египетские власти и подтвердил корреспондент Барак Равид, участие в переговорах примут делегации Испании, Японии, Азербайджана, Армении, Венгрии, Индии, Сальвадора, Кипра, Греции, Бахрейна, Кувейта и Канады.

Также ожидается прибытие высокопоставленных представителей Великобритании, Германии, Франции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Без участия Израиля и ХАМАС

По данным источников, ключевые участники конфликта — Израиль и группировка ХАМАС — на встречу приглашены не были. Организаторы считают, что присутствие этих сторон может затруднить проведение открытого диалога. Вместе с тем обсуждение их роли в мирном процессе останется одной из центральных тем повестки саммита.

Американская сторона рассчитывает, что консультации в Шарм-эш-Шейхе станут шагом к выработке единой международной позиции по стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации насилия.