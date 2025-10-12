На саммит мира по вопросам Сектора Газа не позвали Израиль и ХАМАС, - СМИ
В Египте пройдет новый раунд международных переговоров, на которых мировые лидеры обсудят пути прекращения войны в Секторе Газа. Однако главных участников конфликта - Израиль и ХАМАС - на саммит не позвали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.
В понедельник, 13 октября, в Шарм-эш-Шейхе состоится международный саммит, посвященный вопросам окончательного урегулирования войны в Секторе Газа.
Организаторами выступили власти Египта при поддержке Соединенных Штатов, которые направили официальные приглашения представителям более чем двадцати государств.
Как сообщили египетские власти и подтвердил корреспондент Барак Равид, участие в переговорах примут делегации Испании, Японии, Азербайджана, Армении, Венгрии, Индии, Сальвадора, Кипра, Греции, Бахрейна, Кувейта и Канады.
Также ожидается прибытие высокопоставленных представителей Великобритании, Германии, Франции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.
Без участия Израиля и ХАМАС
По данным источников, ключевые участники конфликта — Израиль и группировка ХАМАС — на встречу приглашены не были. Организаторы считают, что присутствие этих сторон может затруднить проведение открытого диалога. Вместе с тем обсуждение их роли в мирном процессе останется одной из центральных тем повестки саммита.
Американская сторона рассчитывает, что консультации в Шарм-эш-Шейхе станут шагом к выработке единой международной позиции по стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации насилия.
Напоминаем, что израильские власти заявили, что соглашение об освобождении заложников и установлении перемирия в Секторе Газа сможет вступить в силу лишь после официального утверждения кабинетом министров.
Отметим, что президент США Дональд Трамп посетит Израиль в воскресенье, 12 октября, около 15:00. Общественный вещатель Kan сообщил о дате визита, хотя сам американский лидер ее пока официально не подтвердил. В преддверии приезда здание Кнессета в Иерусалиме подсветили красными, белыми и синими огнями — символами США, и эта иллюминация сохранится до окончания визита.