Саммит БРИКС. Почему друзья России встречаются без Путина и чего ждать Украине

Что такое БРИКС

Это неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (английская аббревиатура BRICS). И это ни политический, ни экономический союз в классическом понимании.

Название в начале 2000-х придумал экономист инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил. Он предложил акроним BRIC для обозначения Бразилии, России, Индии и Китая, которые, по его мнению, к 2050 году могли стать ведущими экономиками мира.

Через пять лет страны решили объединиться в группу БРИК, а окончательно паззл сложился в 2010-м, когда в нее вошла ЮАР, и группа превратилась в БРИКС. Отметим, общее население стран-участниц оценивается в 3,24 млрд человек, а совокупный ВВП составляет четверть мировой экономики - почти 26 млрд долларов.

Фото: группа БРИКС создавалась как альтернатива западным блокам (Getty Images)

Группу создавали, чтобы реформировать международные финансовые институты типа МВФ и Всемирного банка. В 2014-и в БРИКС учредили New Development Bank (NBD) со штаб-квартирой в Шанхае (Китай) и капиталом в 250 млрд долларов, чтобы кредитовать развивающиеся страны.

Помимо учредителей в NBD входят Бангладеш, ОАЭ и Египет. И судя по данным с официального сайта, к ним может присоединиться Уругвай.

Саммиты лидеров БРИКС проходят ежегодно с 2009 года. Сегодня стартует 15-ая по счету встреча, которая пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) и продлится до 24 августа включительно.

Что будет на саммите и чего хочет Россия

Нынешнему саммиту предшествовала июньская встреча министров иностранных дел БРИКС в Кейптануте (ЮАР). Одной из ее тем был отказ от доллара США во взаимных расчетах и введение альтернативной валюты.

Как писал Bloomberg, участники обратились в NBD за консультациями о том, как может работать новая общая валюта. А министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор не скрывала, что она поможет обойти международные санкции, наложенные на Россию за войну против Украины.

"Мы хотим убедиться в том, что не станем жертвами санкций, имеющих вторичные последствия для тех стран, которые никоим образом не связаны с вопросами, приведшими к введению этих санкций", - говорила она.

Фото: на министерской встрече БРИКС в Кейптауне обсуждался отказ от американского доллара (mfa.ir)

Еще одной темой было расширение БРИКС. В министерской встрече участвовали главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Казахстана, которые заявили о желании присоединиться к группе. И, очевидно, именно расширение станет центральной темой саммита в ЮАР.

Ранее посол Южной Африки в БРИКС Анил Суклал заявил, что 22 страны официально обратились с просьбой о вступлении, еще столько же поступило неформальных обращений.

По данным Reuters, второй темой станет работа банка NBD с уклоном на кредитование в местных валютах. Также участники обсудят улучшение экономических связей, а третий день саммита будет посвящен переговорам с лидерами других приглашенных стран. Особое внимание уделят отношениям между БРИКС и африканскими странами.

Как пишет Financial Times, маловероятно, что приглашение вступить в группу сразу получат более двух десятков желающих. Да и в целом внутри нее есть разные позиции. Издание обращает внимание на то, что Китай хочет видеть в союзе не только экономическую, но и политическую силу, в то время как Индия и Бразилия выступают против.

Отметим, в расширении БРИКС заинтересована и Россия, которая пытается заполучить как можно больше союзников в условиях международной изоляции.

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что Россия рассматривает БРИКС, прежде всего, как антизападную коалицию. И надеется получить в этих странах новые возможности для торговли и инвестиций, компенсируя ущерб от санкций.

Страны БРИКС действительно могут поддержать РФ в различных вопросах, однако несклонны бездумно подыгрывать прихотям Москвы. И сегодня ее положение как международного изгоя не способствует интеграции, поскольку "друзья" тесно связаны с западными экономиками. Да и среди партнеров по БРИКС российская сторона не может претендовать на лидерство, поскольку ее экономика сильно уступает другим, а в перспективе будет только сокращаться.

Саммит в Южной Африке пройдет под лозунгом "Партнерство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Судя по всему, речь идет о создании многополярного политического ландшафта и блока в противовес союзу США и ЕС.

Тема войны и чего ждать Украине

Участники саммита не обойдут вниманием и тему российско-украинской войны. В частности, об этом говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Когда мы встретимся, мы обсудим разные кризисы, которые происходят во всем мире. Мы также обсудим кризис между Россией и Украиной", - отмечал он в июле после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако на прорывные миротворческие инициативы БРИКС рассчитывать не стоит. В том числе потому, что участники группы демонстрируют отстраненность в отношении войны в Украине. Еще на первом голосовании чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН 24 февраля 2022 года только Бразилия поддержала резолюция с осуждением агрессии. Китай, Индия и Южная Африка воздержались.

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что на саммите обсудят войну России против Украины (Getty Images)

Таким образом, они прямо или косвенно подыграли агрессору. Из этого следовало, что Украина вряд ли может рассчитывать на поддержку крупных развивающихся стран в противостоянии России. И за полтора года ситуация особо не изменилась.

Впрочем, в 2023 году наметились признаки заинтересованности в урегулировании военного конфликта. Хотя, как оказалось, их концепции принципиально отличаются от украинской формулы мира, поскольку допускают компромиссы и уступки со стороны Киева.

Китай. Его "мирный план" был обнародован в годовщину вторжения РФ. Основные положения касаются прекращения огня и недопущения ядерной эскалации, но по большей мере делается упор на необходимости мирных переговорах, прекращении поставок оружия Украине и отмене санкций против России. Причем без четкой позиции по выводу российских войск и гарантий того, что нападение больше не повторится.

Бразилия. Весной президент Лула да Силва предположил, что ради мира Украина якобы могла бы уступить часть территорий России, имея в виду оккупированный Крым. По его мнению, только такой подход может положить конец полномасштабной войне. Ожидаемо этот проект был раскритикован украинской стороной, после чего да Силва уточнил, что территориальные вопросы "должны решать украинцы и россияне".

ЮАР. Африканский план публично объявили в июне, когда делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой посетила Киев и Москву с так называемой миссией мира и поощрения дипломатического процесса. Он предусматривает ряд мер, включающих отвод российских войск и выведение ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановку выполнения международного ордера на арест Путина и смягчение санкций против России. Примечательно, что данный план нашел поддержку в Китае.

Подробнее о сомнительных альтернативах формуле мира - в материале "От Китая до Африки. Кто и какой "мир" предлагает Украине".

Индия. В середине июля после поездки индийского премьера Нарендры Моди в Париж стало известно, что Индия совместно с Францией подготовит план по завершению войны, который должен отличаться от ранее предложенных инициатив. Его детали неизвестны, но есть подозрения о том, что они будут направлены на заморозку войны или на длительные дипломатические переговоры.

Очевидно, что искренность "миротворцев" из БРИКС остается под большим вопросом. И скорее всего является попыткой таких гигантов, как Китай и Индия на примере войны в Украине навязать свое видение мирового порядка странам Глобального Юга.

Почему страны БРИКС дружат с Россией

Партнерские отношения в БРИКС основываются на многополярном видении мирового порядка и общей позиции по реформированию глобальных институтов, таких как ООН, МВФ и Всемирный банк. Бразилия, Индия, Китай и Россия выступают единым фронтом в качестве антизападной модели с учетом баланса экономических сил и лидерства в своих регионах.

Китай и Индия идут по вектору собственных внешнеполитических интересов. Поэтому их отстраненная или нейтрально-одобрительное отношение к эскалации войны в Украине было предсказуемым.

Фото: Китай и Индия дружат с Россией, исходя из своих интересов (Getty Images)

В частности, Китай пытается оспорить глобальное лидерство США и использует дружбу с Россией по максимуму, чтобы завязать на себе экономическую и торговую зависимость Москвы. Индия в этом плане меньше симпатизирует РФ, но отталкивается от несколько других моментов. Москва является ее военным партнером, что помогает Индии сдерживать Китай, на границе с которым перманентно вспыхивают конфликты.

Что касается ЮАР, то африканские страны традиционно являются сателлитами Москвы еще со времен СССР. На сегодня дружба обусловлена экономическими причинами, поскольку поставки в РФ являются одной из ведущих статей южноафриканского экспорта.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен заручиться поддержкой африканских стран, ослабив российское господство. По его словам, континент нуждается в системной и долгосрочной работе.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российской власти", - подчеркнул он в интервью AFP.

Почему не приедет Путин и что это означает

Как пишет Reuters, саммит пройдет с участием президента ЮАР Сирила Рамафосы, президента Бразилии Лулы да Силвы, премьера Индии Нарендры Моди и китайского лидера Си Цзиньпина. Владимир Путин подключится дистанционно и будет представлен в Йоханнесбурге министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Причина отсутствия Путина - ордер Международного уголовного суда на арест. В марте он стал обвиняемым в военном преступлении, которое касается депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Фото: Владимир Путин отказался от поездки в ЮАР и снял вопросы о возможном аресте по международному ордеру МУС (Getty Images)

Согласно постановлению МУС, Путин подлежит немедленному аресту на территории стран, ратифицировавших Римский статут. И Южно-Африканская Республика является одной из сторон этого международного документа.

Примечательно, что визит российского диктатора был настолько важен, что власти ЮАР пытались обойти данное требование. В частности, правительство рассматривало возможность предоставить ему дипломатический иммунитет. А один из министров допускал законодательные изменения, чтобы перед саммитом БРИКС страна могла отказаться от Римского устава.

Оппозиция была против и подала иск в Верховный суд провинции Гаутенг. Она потребовала, чтобы власти обязались выполнить постановление МУС. В итоге во второй половине июля власти ЮАР официально обратились за ордером на арест, а в Кремле объявили, что Путин поучаствует в саммите дистанционно.

Как пишет CNN, отсутствие на саммите красноречиво говорит об усилении международной изоляции и сужающихся горизонтах для диктатора. Особенно с учетом того, что он является чуть ли не самым ярым сторонником идеи "многополярного мира", заложенной в основу БРИКС. По сути, на сегодня для него остаются открытыми двери лишь в Китай, Беларусь, Иран и страны Центральной Азии.



