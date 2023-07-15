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Индия вместе с Францией хочет разработать мирный план для Украины, - Le Monde

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Париж, Суббота 15 июля 2023 14:22
Индия вместе с Францией хочет разработать мирный план для Украины, - Le Monde Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Индия хочет вместе с Францией разработать свой мирный план по урегулированию войны России против Украины. Указывается, что план будет отличаться от ранее предложенных инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

По данным издания, соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендра Моди дал во время своего визита в Париж 13 и 14 июля. Глава правительства Индии прибыл по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры приняли важные решения о поставках истребителей и подлодок. Среди тем переговоров также была война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Индии и присоединиться к урегулированию войны.

Индийский премьер подчеркнул, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта, но не подтвердил, что хочет выступить посредником.

По данным французской газеты, Моди после встречи с Макроном дал поручение своим подчиненным разработать вместе с Францией мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического тупика".

Издание подчеркивает, что речь идет об инициативах, которые будут отличаться от предложений, выдвинутых Китаем и "Глобальным Югом", то есть странами Латинской Америки, Африки и Азии.

"Мирные инициативы" для Украины

Следует отметить, что ряд стран уже объявили, что хотят выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои так называемые "мирные планы".

Так, одним из первых "план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры раскритиковали его.

Кроме того, "мирные инициативы" представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматриваются территориальные уступки Украины, а также заморозку конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.

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